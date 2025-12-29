Flamengo, ufficiale: Felipe Luis rinnova fino a fine 2027

Il Flamengo non ha dubbi su Felipe Luis. Il Mengao ha deciso di blindare il giovane allenatore con un contratto fino a dicembre 2027. Un riconoscimento quasi scontato verso l'ex terzino, visto al Chelsea e all'Atletico Madrid, che si è rivelato un vero e proprio predestinato della panchina: in 14 mesi da tecnico del Flamengo ha portato a casa tutti i trofei che poteva vincere, dalla Libertadores al Brasilerao.