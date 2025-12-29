Flamengo, ufficiale: Felipe Luis rinnova fino a fine 2027

© X
Il Flamengo non ha dubbi su Felipe Luis. Il Mengao ha deciso di blindare il giovane allenatore con un contratto fino a dicembre 2027. Un riconoscimento quasi scontato verso l'ex terzino, visto al Chelsea e all'Atletico Madrid, che si è rivelato un vero e proprio predestinato della panchina: in 14 mesi da tecnico del Flamengo ha portato a casa tutti i trofei che poteva vincere, dalla Libertadores al Brasilerao.
Di seguito il comunicato ufficiale del club:
"Il Clube de Regatas do Flamengo annuncia di aver raggiunto un accordo per rinnovare il contratto dell'allenatore Filipe Luís fino a dicembre 2027.
"L'esito positivo è stato possibile solo perché da entrambe le parti c'era una genuina volontà di proseguire con il progetto, nonché una volontà congiunta di far convergere gli interessi e costruire un accordo equilibrato e sostenibile che soddisfacesse le aspirazioni dell'allenatore, ma anche le politiche di governance del club stabilite da BAP (Luiz Eduardo Baptista, presidente del Flamengo)", ha commentato José Boto, direttore esecutivo del calcio del club.
Il rinnovo simboleggia la continuazione di una lunga storia tra Filipe Luís e il Flamengo. Tifoso del Flamengo fin da bambino, l'allenatore ha costruito un profondo legame emotivo con il club, rafforzato sul campo quando indossava la maglia da giocatore e che continua ora a bordo campo, guidando la squadra in uno dei periodi più vittoriosi della sua storia.
Con il rinnovo del contratto di Filipe Luís, il Flamengo ribadisce la sua convinzione nella continuità del lavoro svolto e lavorerà con fermezza affinché i prossimi anni siano caratterizzati da ulteriori successi, crescita professionale e traguardi"