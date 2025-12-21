Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
ROMA

Roma, le parole di fuoco di Gasp bocciano il mercato: si va forte su Raspadori e Zirkzee

La sconfitta di Torino ha messo nel mirino gli arrivi estivi: si lavora per cambiare la squadra a gennaio

di Andrea Cocchi
21 Dic 2025 - 10:11

E' difficile pensare che si possa riuscire a ricucire un rapporto dopo le parole di Gasp su Ferguson. Le dichiarazioni dell'allenatore dopo Juve-Roma sull'attaccante irlandese ("Non mi sta convincendo, tutta la vita meglio Dybala") sono una bocciatura eloquente. D'altra parte è tutto il mercato a essere nel mirino, visto quanto poco abbiano reso finora gli arrivi estivi. Per questo, in casa giallorossa, ci si sta seriamente muovendo per intervenire in modo massiccio a gennaio. Soprattutto in avanti. Complicato, a questo punto, che la Roma si tenga Ferguson fino a giugno. Impossibile che eserciti il diritto di riscatto di 35 milioni a fine stagione. Il Brighton, propretario del cartellino, ha già fatto capire che se lo riprenderebbe volentieri a inizio anno. 

Leggi anche

Gasperini: "Su questa base possiamo lavorare bene. Ferguson non mi sta convincendo"

Anche Dovbyk è in partenza verso la Premier. All'Everton, se si dovesse concretizzare lo scambio con Beto, o al West Ham che è interessato all'ucraino. Baldanzi dovrebbe prendere la strada di Verona per giocare con continuità, anche se le buone prestazioni quando è chiamato in causa e la rivoluzione davanti, potrebbe spingere il club a tenerlo. Altro bocciato è Bailey, che oltretutto ha uno stipendio di 3,5 milioni all'anno. Con la Juve è entrato ed è uscito poco dopo per un risentimento. Ha reso molto meno di quanto ci si aspettasse, anche per i problemi fisici e la Roma sta pensando di restituirlo al mittente, l'Aston Villa, già a gennaio. 

Insomma, il mercato estivo è un flop quasi totale visto che anche Tsimikas, l'esterno greco in prestito dal Liverpool non si è praticamente mai visto, in attesa di vedere con maggiore continuità El Aynaoui, Ziolkowski e Ghilardi. L'unico che sta dando un contributo costante è Wesley. Ecco perché tra poche settimane la Roma inizierà l'operazione per rifarsi il trucco sul mercato. Raspadori e Zirkzee, a questo punto, diventano due elementi fondamentali per sperare in un futuro migliore.

roma
gasp
gennaio

Ultimi video

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

I più visti di Roma

La Roma accelera per Raspadori: l'ex Napoli pronto a tornare in Italia in prestito

Le parole di fuoco di Gasp bocciano il mercato: si va forte su Raspadori e Zirkzee

Roma, si punta forte su Raspadori e Zirkzee ma prende quota lo scambio Dovbyk-Beto

Joshua Zirkzee (Manchester United)

Massara tenta l'accelerata per Zirkzee: si ragiona sul prestito oneroso con obbligo di riscatto

Roma, si cerca una punta: Zirkzee il sogno, ma l'Atletico Madrid apre per Raspadori

Roma, intreccio per la punta: Zirkzee in pole, ma spunta l'ipotesi di uno scambio Dovbyk-Beto

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:10
Milan-Fullkrug, ci siamo: le cifre dell'affare
11:05
Sassuolo, ad Carnevali: "Muaremovic ma non solo: faremo le giuste valutazioni"
10:00
Inter, futuro De Vrij in bilico: l'addio anticipato è possibile. Il sostituto gioca nel Sassuolo
23:50
Roma, Gasperini: "Il mercato è un'opportunità"
23:15
Lazio, Sarri: "Mercato? Io non so nulla"