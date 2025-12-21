Roma, le parole di fuoco di Gasp bocciano il mercato: si va forte su Raspadori e Zirkzee

La sconfitta di Torino ha messo nel mirino gli arrivi estivi: si lavora per cambiare la squadra a gennaiodi Andrea Cocchi
E' difficile pensare che si possa riuscire a ricucire un rapporto dopo le parole di Gasp su Ferguson. Le dichiarazioni dell'allenatore dopo Juve-Roma sull'attaccante irlandese ("Non mi sta convincendo, tutta la vita meglio Dybala") sono una bocciatura eloquente. D'altra parte è tutto il mercato a essere nel mirino, visto quanto poco abbiano reso finora gli arrivi estivi. Per questo, in casa giallorossa, ci si sta seriamente muovendo per intervenire in modo massiccio a gennaio. Soprattutto in avanti. Complicato, a questo punto, che la Roma si tenga Ferguson fino a giugno. Impossibile che eserciti il diritto di riscatto di 35 milioni a fine stagione. Il Brighton, propretario del cartellino, ha già fatto capire che se lo riprenderebbe volentieri a inizio anno.
Anche Dovbyk è in partenza verso la Premier. All'Everton, se si dovesse concretizzare lo scambio con Beto, o al West Ham che è interessato all'ucraino. Baldanzi dovrebbe prendere la strada di Verona per giocare con continuità, anche se le buone prestazioni quando è chiamato in causa e la rivoluzione davanti, potrebbe spingere il club a tenerlo. Altro bocciato è Bailey, che oltretutto ha uno stipendio di 3,5 milioni all'anno. Con la Juve è entrato ed è uscito poco dopo per un risentimento. Ha reso molto meno di quanto ci si aspettasse, anche per i problemi fisici e la Roma sta pensando di restituirlo al mittente, l'Aston Villa, già a gennaio.
Insomma, il mercato estivo è un flop quasi totale visto che anche Tsimikas, l'esterno greco in prestito dal Liverpool non si è praticamente mai visto, in attesa di vedere con maggiore continuità El Aynaoui, Ziolkowski e Ghilardi. L'unico che sta dando un contributo costante è Wesley. Ecco perché tra poche settimane la Roma inizierà l'operazione per rifarsi il trucco sul mercato. Raspadori e Zirkzee, a questo punto, diventano due elementi fondamentali per sperare in un futuro migliore.