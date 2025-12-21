Roma, le parole di fuoco di Gasp bocciano il mercato: si va forte su Raspadori e Zirkzee

Anche Dovbyk è in partenza verso la Premier. All'Everton, se si dovesse concretizzare lo scambio con Beto, o al West Ham che è interessato all'ucraino. Baldanzi dovrebbe prendere la strada di Verona per giocare con continuità, anche se le buone prestazioni quando è chiamato in causa e la rivoluzione davanti, potrebbe spingere il club a tenerlo. Altro bocciato è Bailey, che oltretutto ha uno stipendio di 3,5 milioni all'anno. Con la Juve è entrato ed è uscito poco dopo per un risentimento. Ha reso molto meno di quanto ci si aspettasse, anche per i problemi fisici e la Roma sta pensando di restituirlo al mittente, l'Aston Villa, già a gennaio.