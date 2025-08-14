La Roma prova lo sgarro alla Juve: offerta ufficiale allo United per Sancho

I giallorossi hanno messo sul piatto 20 milioni di sterline. La palla ora a Red Devils e giocatore
La Roma rompe gli indugi e affonda il colpo per Jadon Sancho. Il club capitolino avrebbe infatti inviato un'offerta ufficiale al Manchester United per assicurarsi il cartellino dell'attaccante inglese in scadenza nel 2026. Gli uomini mercato giallorossi hanno messo sul piatto un'offerta da 20 milioni di sterline (circa 23 milioni di euro), strutturata come prestito con obbligo di riscatto 'facile', di fatto equivalente a un trasferimento definitivo, e ora la palla passa ai Red Devils e al calciatore, su cui c'è sempre l'interesse della Juventus e dell'Inter. I bianconeri, nonostante da settimane abbiano l'intesa con il ragazzo, sono ancora alle prese con gli esuberi (Vlahovic e Douglas Luiz su tutti), mentre i nerazzurri avrebbero trovato proprio in casa Roma l'alternativa a Lookman, per il quale c'è una fase di stallo con l'Atalanta: Manu Koné piace molto a Marotta e Ausilio e dalla sua cessione la Roma troverebbe il capitale (40 milioni di euro) da investire su Sancho e anche su Baley, per il quale il ds Massara spera di chiudere in prestito con diritto di riscatto.
Qualche giorno fa i giallorossi avevano avviato i primi contatti per avere informazioni dettagliate su Sancho. Il 25enne piace, e non poco, a Gasperini che punterebbe forte su di lui. Il mercato all'inglese non manca, ma col richiamo della Serie A così forte il suo approdo in Italia sembra possibile. Resta ora a lui decidere, perché non ci sono dubbi che sia fuori dal progetto United e serve accelerare per trovare una sistemazione per essere protagonista nella stagione che sta per iniziare. Dal proprio canto Amorim, per ora, tira dritto e preferirebbe cedere l'ex Chelsea a titolo definitivo.
