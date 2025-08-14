La Roma prova lo sgarro alla Juve: offerta ufficiale allo United per Sancho

La Roma rompe gli indugi e affonda il colpo per Jadon Sancho. Il club capitolino avrebbe infatti inviato un'offerta ufficiale al Manchester United per assicurarsi il cartellino dell'attaccante inglese in scadenza nel 2026. Gli uomini mercato giallorossi hanno messo sul piatto un'offerta da 20 milioni di sterline (circa 23 milioni di euro), strutturata come prestito con obbligo di riscatto 'facile', di fatto equivalente a un trasferimento definitivo, e ora la palla passa ai Red Devils e al calciatore, su cui c'è sempre l'interesse della Juventus e dell'Inter. I bianconeri, nonostante da settimane abbiano l'intesa con il ragazzo, sono ancora alle prese con gli esuberi (Vlahovic e Douglas Luiz su tutti), mentre i nerazzurri avrebbero trovato proprio in casa Roma l'alternativa a Lookman, per il quale c'è una fase di stallo con l'Atalanta: Manu Koné piace molto a Marotta e Ausilio e dalla sua cessione la Roma troverebbe il capitale (40 milioni di euro) da investire su Sancho e anche su Baley, per il quale il ds Massara spera di chiudere in prestito con diritto di riscatto.