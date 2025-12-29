Nizza, ufficiale: Haise esonerato, torna Puel

"In accordo con il Presidente Rivère e data l'attuale situazione sportiva, abbiamo deciso di porre fine al mio mandato di allenatore dell'OGC Nice e a quelli dei miei assistenti Lilian Nalis e Johann Ramaré", ha dichiarato Franck Haise. "Vorrei ringraziare tutti coloro che lavorano quotidianamente per il club e auguro alla Palestra, ai suoi sostenitori e a tutti coloro che ne sono coinvolti un rapido ritorno a uno slancio sportivo positivo". In un contesto sportivo particolarmente impegnativo, l'OGC Nice ha deciso di affidare la guida della prima squadra a Claude Puel fino al termine della stagione. Allenatore esperto e profondo conoscitore del club, Claude Puel, che torna così sulla panchina del Nizza dopo la sua precedente esperienza tra il 2012 e il 2016, inizia oggi la sua missione principale: migliorare le prestazioni della squadra".