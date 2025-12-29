Logo SportMediaset

Mercato

Nizza, ufficiale: Haise esonerato, torna Puel

29 Dic 2025 - 13:44
© Ufficio Stampa

Terremoto Nizza. Il club francese, dopo 17 punti in 16 partite e il 13esimo posto in classifica, ha deciso di esonerare Franck Haise. Sulla panchina rossonera tona Claude Puel, già allenatore del Nizza dal 2012 al 2016. Di seguito il comunicato ufficiale del club: 

"In accordo con il Presidente Rivère e data l'attuale situazione sportiva, abbiamo deciso di porre fine al mio mandato di allenatore dell'OGC Nice e a quelli dei miei assistenti Lilian Nalis e Johann Ramaré", ha dichiarato Franck Haise. "Vorrei ringraziare tutti coloro che lavorano quotidianamente per il club e auguro alla Palestra, ai suoi sostenitori e a tutti coloro che ne sono coinvolti un rapido ritorno a uno slancio sportivo positivo". In un contesto sportivo particolarmente impegnativo, l'OGC Nice ha deciso di affidare la guida della prima squadra a Claude Puel fino al termine della stagione. Allenatore esperto e profondo conoscitore del club, Claude Puel, che torna così sulla panchina del Nizza dopo la sua precedente esperienza tra il 2012 e il 2016, inizia oggi la sua missione principale: migliorare le prestazioni della squadra".

