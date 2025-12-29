Cagliari, Kilicsoy cambia il mercato: meno fretta per l'attaccante

Kilicsoy, classe 2005, due reti nelle ultime due gare, le prime da titolare con i suoi gol rischia di far cambiare le strategie di mercato del Cagliari. Il club stava cercando il sostituto dell'infortunato Belotti. E c'erano già i primi nomi: Dzeko (Fiorentina), Lucca (Napoli) e Cutrone (Parma). Ma ora bisogna fare i conti con l'esplosione di Kilicsoy: a questo punto il club non ha più la fretta di prima. E probabilmente, prima di comprare o prendere giocatori in prestito, ci penserà qualche settimana. L'Inter intanto fa la corte a Palestra: vorrebbe convincere l'Atalanta a interrompere il prestito al Cagliari. Con la società rossoblù che potrebbe essere ricompensata con l'arrivo di Brescianini (Angelozzi lo conosce dai tempi del Frosinone) e Maldini (ma è tutto da vedere perché proprio in quel ruolo Pisacane ha giá Esposito e Gaetano). L'infortunio di Folorunsho sembra aver deciso le sorti di Mazzitelli e Prati: dovrebbero rimanere entrambi a Cagliari. Nonostante gli interessamenti di Sampdoria e Torino. In partenza Radunovic (Spezia), ma anche Di Pardo (ma bisogna capire quale sará il futuro di Palestra) e Rog.