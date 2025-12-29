Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Cagliari, Kilicsoy cambia il mercato: meno fretta per l'attaccante

29 Dic 2025 - 16:06

Kilicsoy, classe 2005, due reti nelle ultime due gare, le prime da titolare con i suoi gol rischia di far cambiare le strategie di mercato del Cagliari. Il club stava cercando il sostituto dell'infortunato Belotti. E c'erano già i primi nomi: Dzeko (Fiorentina), Lucca (Napoli) e Cutrone (Parma). Ma ora bisogna fare i conti con l'esplosione di Kilicsoy: a questo punto il club non ha più la fretta di prima. E probabilmente, prima di comprare o prendere giocatori in prestito, ci penserà qualche settimana. L'Inter intanto fa la corte a Palestra: vorrebbe convincere l'Atalanta a interrompere il prestito al Cagliari. Con la società rossoblù che potrebbe essere ricompensata con l'arrivo di Brescianini (Angelozzi lo conosce dai tempi del Frosinone) e Maldini (ma è tutto da vedere perché proprio in quel ruolo Pisacane ha giá Esposito e Gaetano). L'infortunio di Folorunsho sembra aver deciso le sorti di Mazzitelli e Prati: dovrebbero rimanere entrambi a Cagliari. Nonostante gli interessamenti di Sampdoria e Torino. In partenza Radunovic (Spezia), ma anche Di Pardo (ma bisogna capire quale sará il futuro di Palestra) e Rog. 

Ultimi video

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Modric, Hojlund e le riserve di lusso dell'Inter: i più e i (molti) meno del mercato estivo delle big

Robert Lewandowski, 105 gol

Lewandowski allontana USA e Arabia: "Ho ambizioni molto alte. Barça? Dipende"

La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

L'esterno, un bomber, il regista: la lista dei desideri degli allenatori delle big di A

Conte e De Laurentiis

Napoli e Pisa, come funziona il mercato a saldo zero e come si esce dal blocco

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:25
Bayern, rinnovo in arrivo per Gnabry e Laimer
16:06
Cagliari, Kilicsoy cambia il mercato: meno fretta per l'attaccante
15:27
Crystal Palace, patto con Guehi: insieme fino a giugno
14:01
Flamengo, ufficiale: Felipe Luis rinnova fino a fine 2027
13:44
Nizza, ufficiale: Haise esonerato, torna Puel