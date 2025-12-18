Roma, accelerata per Raspadori: l'ex Napoli pronto a tornare in Italia

La formula potrebbe essere quella del prestito con diritto, oppure obbligo che scatterebbe solo in caso di qualificazione in Champions Leaguedi Redazione
Mentre continua a lavorare alacremente su Joshua Zirkzee, la Roma prova a imprimere un'accelerata anche per un altro attaccante, anche se dal profilo un po' diverso: i giallorossi sono infatti molto forti su Giacomo Raspadori, che continua a essere abbastanza ai margini del progetto di Simeone all'Atletico Madrid.
L'ex Napoli e Sassuolo, nonostante il gol in Copa del Rey contro l'Atletico Baleares, continua a faticare a trovare spazio nell'undici tipo dei Colchoneros (l'ultima da titolare in campionato risale a fine settembre) e farebbe volentieri ritorno in Italia. La formula, come nel caso di Zirkzee, sarebbe chiaramente quella del prestito: la Roma punta a un semplice diritto di riscatto, l'Atletico vorrebbe che si trasformasse in obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Su questo si gioca la partita, ma negli ultimi giorni la pista si è fatta sempre più concreta.