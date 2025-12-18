Roma, accelerata per Raspadori: l'ex Napoli pronto a tornare in Italia

L'ex Napoli e Sassuolo, nonostante il gol in Copa del Rey contro l'Atletico Baleares, continua a faticare a trovare spazio nell'undici tipo dei Colchoneros (l'ultima da titolare in campionato risale a fine settembre) e farebbe volentieri ritorno in Italia. La formula, come nel caso di Zirkzee, sarebbe chiaramente quella del prestito: la Roma punta a un semplice diritto di riscatto, l'Atletico vorrebbe che si trasformasse in obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Su questo si gioca la partita, ma negli ultimi giorni la pista si è fatta sempre più concreta.