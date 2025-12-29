Iachini: "Non esiterei a dare una mano alla Fiorentina"

"Quando ti ritrovi con una classifica così, per i calciatori è una situazione anomala, di grande pressione. Bisogna superare difficoltà inaspettate anche a livello psicologico. Il mio augurio è che la situazione possa rimettersi a posto. Ci sono i margini per poter risistemare". Così Beppe Iachini, ex calciatore e allenatore della Fiorentina, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. "All'inizio della stagione si pensava che la Fiorentina potesse fare un campionato di tutt'altro tipo, da parte sinistra della classifica. Però questo non è accaduto. E quando succede sale la pressione, i calciatori giocano con preoccupazione e con una tensione che poi si portano in campo. Serve una serie di risultati consecutivi per poter sbloccare la situazione e tornare a giocare con la giusta serenità. Da ultima in classifica, ormai c'è consapevolezza della situazione. Ora non c'è più motivo di dover essere impauriti", ha aggiunto. "Io disponibile ad aiutare la Fiorentina? Intanto faccio l'in bocca al lupo a Paolo Vanoli, ne ha bisogno in questo momento. Ci sono passato anch'io, per un allenatore sono momenti di grande responsabilità. In questo momento non ci sono stati veri e propri contatti. Faccio solo un grande in bocca al lupo a tutto l'ambiente viola, a cui sono molto legato: ho passato sei anni da calciatore, poi da allenatore. Poi quello che accadrà domani, si vedrà. Non esiterei a dare una mano, in questa situazione anche altri professionisti non rifiuterebbero. La Fiorentina è sempre una grande società, al di là del momento che sta vivendo", ha sottolineato.