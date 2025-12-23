Logo SportMediaset

Roma, Gasperini accontentato: fumata bianca in arrivo per Zirkzee

L'attaccante del Manchester United arriverà in prestito con diritto di riscatto: affare in chiusura 

di Redazione
23 Dic 2025 - 11:51

Joshua Zirkzee e la Roma non sono mai stati così vicini. L'affare tra i giallorossi e il Manchester United non è ancora definitivamente chiuso, ma ormai manca pochissimo. 

L'ex attaccante del Bologna farà il suo ritorno in Italia dopo la parentesi molto difficile con i Red Devils: sbarcato in Inghilterra nell'estate del 2024, l'olandese non è mai riuscito a incidere, raccogliendo in tutte le competizioni 60 presenze, 8 gol e 3 assist. Decisivo il lavoro svolto da Massara, soprattutto nell'ultimo weekend, giorni in cui le parti si sono avvicinate moltissimo. 

Per quanto riguarda i termini dell'accordo, Zirkzee arriverà a Roma in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 35 e i 40 milioni di euro. L'obbligo scatterà automaticamente in caso di qualificazione dei giallorossi alla prossima Champions League

Gasperini, dunque, avrà il suo nuovo attaccante. Non è detto che Joshua sia l'unico rinforzo davanti: Massara è al lavoro anche per Jack Raspadori

