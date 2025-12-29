Crystal Palace, patto con Guehi: insieme fino a giugno

È uno dei pezzi pregiati dei giocatori in scadenza, tanto che il suo nome negli ultimi mesi è stato accostato alle big di mezza Europa. Marc Guehi fa gola a tanti, soprattutto in rapporto al costo dell'operazione e al valore del calciatore. Il futuro del centrale inglese è sicuramente lontano dal Crystal Palace ma, secondo quanto riporta la BBC, l'addio dovrebbe avvenire soltanto a giugno, una volta conclusa la stagione. Le Eagles, appresa la volontà del classe 2000 di non rinnovare, avevano preso in considerazione la possibilità di vendere il loro capitano nella finestra di gennaio per ricavare qualcosa dalla sua cessione. Alla fine però il tecnico Oliver Glasner ha spinto per la permanenza del calciatore fino a fine stagione, considerandolo un leader tecnico e carismatico dello spogliatoio.