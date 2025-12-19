Logo SportMediaset

MANOVRE GIALLOROSSE

Roma, si punta forte su Raspadori e Zirkzee ma prende quota lo scambio Dovbik-Beto

I giallorossi si stanno muovendo seriamente per il mercato di gennaio, soprattutto per il reparto avanzato

di Redazione
19 Dic 2025 - 10:17

La Roma vuole rivoluzionare il suo attacco. O meglio, quella zona dalla trequarti in su che mischia mezze punte e falsi o veri nove. Come diciamo in un altro articolo, piace l'idea di riportare Raspadori in Italia con la formula del prestito e rimane sempre valida l'ipotesi Zirkzee, separato in casa al Manchester United. A Massara piacerebbe il doppio colpo ma c'è da lavorare in uscita. 

Dovbyk è il principale indiziato a lasciare la Capitale. L’ucraino, scrive Il Messaggero, è stato proposto a diversi club europei e resta sempre viva l’ipotesi di uno scambio con l’Everton per Beto, anche c'è il forte pressing delle squadre turche, Fenerbahçe in testa. In uscita anche Baldanzi, con il Verona in vantaggio sul Pisa. Vista la difficoltà ad arrivare a Tel, c'è la suggestione Yuri Alberto, centravanti brasiliano classe 2001, che è in testa alla lista di alternative nel caso non si arrivasse a Zirkzee. Il Corinthians, proprietaria del cartellino, chiede circa 25 milioni e il tecnico ha già dato l’ok. Monitorati anche Gudmundsson e Marco Pasalic, mentre Giovane ed Ekathor restano opzioni più concrete per la prossima estate.

roma
raspadori
beto

