Roma, si punta forte su Raspadori e Zirkzee ma prende quota lo scambio Dovbik-Beto

Dovbyk è il principale indiziato a lasciare la Capitale. L’ucraino, scrive Il Messaggero, è stato proposto a diversi club europei e resta sempre viva l’ipotesi di uno scambio con l’Everton per Beto, anche c'è il forte pressing delle squadre turche, Fenerbahçe in testa. In uscita anche Baldanzi, con il Verona in vantaggio sul Pisa. Vista la difficoltà ad arrivare a Tel, c'è la suggestione Yuri Alberto, centravanti brasiliano classe 2001, che è in testa alla lista di alternative nel caso non si arrivasse a Zirkzee. Il Corinthians, proprietaria del cartellino, chiede circa 25 milioni e il tecnico ha già dato l’ok. Monitorati anche Gudmundsson e Marco Pasalic, mentre Giovane ed Ekathor restano opzioni più concrete per la prossima estate.