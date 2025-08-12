Logo SportMediaset
ESCLUSIVA

Atalanta e Roma sul talento del Brighton Julio Enciso: valutazione 25 milioni

Nerazzurri e giallorossi si sono mossi concretamente sul paraguaiano

12 Ago 2025 - 13:17
© IPA

© IPA

Atalanta e Roma hanno messo gli occhi sul talento del Brighton e della nazionale paraguaiana Julio Enciso, classe 2004. Lo riferisce Orazio Accomando, esperto di mercato di Sportmediaset. L'attaccante, rientrato al Brighton dopo un prestito di sei mesi all'Ipswich, ha un contratto in scadenza nel 2026. La sua valutazione è di 25 milioni di euro. Sia il club bergamasco che quello giallorosso, che hanno ancora uno slot spendibile per un extracomunitario, si sono mossi concretamente per il giocatore con un sondaggio per testare le reali possibilità di trasferimento. A gennaio la Dea aveva già incassato il 'no' del Brighton.

Un bomber per la Dea: accelerata per Rodrigo Muniz, Mateta defilato

atalanta
roma
mercato
julio enciso

