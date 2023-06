Napoli, caccia al dopo Kim: Scalvini e Itakura in pole position

MANOVRE AZZURRE

Il difensore dell'Atalanta è il preferito, ma costa tanto. Il giapponese soluzione low cost

© Getty Images In casa Napoli è iniziato il casting per trovare il sostituto di Kim promesso sposo al Bayern Monaco. Tra i tanti profili attenzionati, spiccano Giorgio Scalvini dell'Atalanta e Ko Itakura del Borussia Moenchengladbach. Il difensore della Dea è il preferito, ma costa tanto (non meno di 40 milioni) e la concorrenza è agguerrita. Profilo più low cost quello del 26enne giapponese, che con 14 milioni può lasciare il club tedesco.

Per quanto riguarda Scalvini, nella giornata di giovedì c'è stata una chiacchierata tra il patron del Napoli De Laurentiis e quello dell'Atalanta Percassi. La valutazione di 40 milioni non spaventa il Napoli, che ne incassa 50 da Kim ma preferirebbe trovare una formula di pagamento come il prestito con obbligo di riscatto per non minare gli equilibri del bilancio.

Vedi anche Mercato Atalanta, fatta per Hien: Scalvini verso la cessione

Una seconda strada, come detto, porta a Itakura. La scelta del giapponese sarebbe legata sia a motivi tecnici che commerciali, visto che AdL non ha nascosto l'intenzione di acquistare un calciatore del Sol Levante per espandere il brand Napoli in Estremo Oriente. Chiunque sarà il prescelto avrà un compito davvero complicato, non far rimpiangere il muro sudocoreano, uno dei segreti dello scudetto del Napoli.

Vedi anche napoli Napoli, dalla Germania sicuri: Osimhen ha detto sì al Bayern, ma ADL non farà sconti