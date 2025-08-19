Cremonese, domani le visite di Sanabria

È arrivata ai titoli di coda l'avventura di Antonio Sanabria al Torino. La trattativa per la sua cessione alla Cremonese è alle ultimissime battute. Il club del presidente Urbano Cairo incasserà una cifra vicina ai tre milioni di euro; l'attaccante è atteso in Lombardia per sottoporsi alle visite mediche.
Sanabria saluterà dopo 143 apparizioni con la maglia del Toro e 30 gol all'attivo. Era arrivato nel gennaio del 2021 con Davide Nicola sulla panchina granata e ora, alla Cremonese, ritroverà nuovamente l'allenatore di Luserna San Giovanni.
Commenti (0)