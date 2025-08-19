Logo SportMediaset
Mercato

Lookman, anche l'Arsenal si defila: adeguamento per Trossard

19 Ago 2025 - 23:11

Dopo che l'Inter ha ufficialmente abbandonato la trattativa, aumenta la curiosità sull'epilogo del caso Lookman. Il nigeriano dopo settimane di assenza ha fatto ritorno a Zingonia, ma continua a vivere da separato in casa: fino alla fine del mercato infatti Ademola si allenerà a parte, sperando che qualche altra squadra si faccia avanti. Una delle candidate era sicuramente l'Arsenal. I Gunners però, secondo quanto riporta il The Athletic, avrebbero accordato un adeguamento di contratto a Leandro Trossard: erano mesi che il belga chiedeva di portare il suo stipendio al livello delle altre stelle del club ed è stato finalmente accontentato. La scadenza rimane al 2027 ma ora nel nord di Londra sembra non esserci più posto per Lookman che dovrà probabilmente sperare in altre soluzioni. 

