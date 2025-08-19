Napoli, prende quota il nome Dovbyk per sostituire Lukaku

C'è un nuovo nome per l'attacco del Napoli: Artem Dovbyk. Dopo l'infortunio di Luakaku gli azzurri si sono rituffati nel complicatissimo mercato dei 9: tante squadre in questi giorni si stanno muovendo per una nuova punta. E dopo le ipotesi Hojlund (su cui però il Milan è avanti) spunta anche la pista che porta al bomber della Roma. Gasperini sembra non essere entusiasta dell'ucraino ex Girona e i giallorossi avrebbero bisogno di una cessione eccellente in ottica Fair Play finanziario e per completare la squadra. Giovanni Manna ha chiesto informazioni su Dovbyk, soluzione da non trascurare per l'attacco del Napoli viste anche le caratteristiche fisiche e tecniche simili a Big Rom.