Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Napoli, prende quota il nome Dovbyk per sostituire Lukaku

19 Ago 2025 - 23:25
© IPA

© IPA

C'è un nuovo nome per l'attacco del Napoli: Artem Dovbyk. Dopo l'infortunio di Luakaku gli azzurri si sono rituffati nel complicatissimo mercato dei 9: tante squadre in questi giorni si stanno muovendo per una nuova punta. E dopo le ipotesi Hojlund (su cui però il Milan è avanti) spunta anche la pista che porta al bomber della Roma. Gasperini sembra non essere entusiasta dell'ucraino ex Girona e i giallorossi avrebbero bisogno di una cessione eccellente in ottica Fair Play finanziario e per completare la squadra. Giovanni Manna ha chiesto informazioni su Dovbyk, soluzione da non trascurare per l'attacco del Napoli viste anche le caratteristiche fisiche e tecniche simili a Big Rom. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Garnacho dallo United al Chelsea: i tifosi lo "cancellano" da Old Trafford

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Chiesa e il gol che riscrive il suo futuro: tra Serie A e la permanenza a Liverpool

Il City spara alto per Ederson e rallenta Donnarumma: il Galatasaray valuta Sommer

Guardiola e Donnarumma

Donnarumma tra City e Gala: trattativa a oltranza per Ederson, Gigio alla finestra

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:30
Bologna, scatto Rowe: accordo con il calciatore, si tratta col Marsiglia
23:29
Cremonese, domani le visite di Sanabria
23:25
Napoli, prende quota il nome Dovbyk per sostituire Lukaku
23:11
Lookman, anche l'Arsenal si defila: adeguamento per Trossard
22:22
Isak attacca il Newcastle: "Quando le promesse vengono infrante, la relazione non può continuare"