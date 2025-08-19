Napoli, ufficiale l'acquisto di Gutierrez dal Girona: "Benvenuto, Miguel!"

Tramite il proprio account Instagram, Gutierrez ha voluto salutare così i tifosi del Girona, club che lascia dopo tre anni: "Cara famiglia del Girona FC, dopo tre stagioni al vostro fianco, è giunto il momento di chiudere una fase molto speciale della mia vita. Non è facile dire addio a un luogo che è stato molto più di un club: è stata la mia casa e, soprattutto, il palcoscenico dove sono cresciuto come calciatore e come persona. Quando sono arrivato a Girona ero un ragazzo con tante speranze e tanta voglia di dimostrare. Grazie al lavoro, al supporto incondizionato dello staff tecnico, dei miei compagni e di tutti, abbiamo arricchito la storia di questo club.