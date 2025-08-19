Logo SportMediaset
L'ANNUNCIO

Napoli, ufficiale l'acquisto di Gutierrez dal Girona: "Benvenuto, Miguel!"

Altro innesto per il Napoli, che rinforza la propria fascia sinistra con il terzino proveniente dal Girona 

19 Ago 2025 - 16:52
© X

© X

Miguel Gutierrez è un nuovo giocatore del Napoli. Mancava solo l'ufficialità per il passaggio del terzino spagnolo dal Girona al Napoli, comunicata direttamente dal presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis attraverso i propri account social: "Benvenuto Miguel", ha scritto ADL. Annuncio seguito dal comunicato del club: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Miguel Gutiérrez Ortega dal Girona Futbol Club".

Visualizza il post su Twitter

Nel comunicato del Napoli, inoltre, viene anche ripresa la carriera: "Nato il 27 luglio 2001, il calciatore spagnolo è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, vincendo nel 2020 la UEFA Youth League e siglando un gol decisivo nella finale contro il Benfica. Nell'aprile 2021 fa il suo esordio in prima squadra, in occasione della vittoria esterna del Real Madrid contro il Cadice. Nell'estate del 2022 approda al Girona, mettendo a referto sei reti e diciotto assist in centotredici presenze. Ha vinto, con la nazionale spagnola, un oro olimpico a Parigi '24, segnando una rete nel match contro la Repubblica Dominicana. Benvenuto, Miguel!".

Visualizza il post su Instagram
 

LE CIFRE

Gutierrez si trasferisce alla coorte di Antonio Conte per 18 milioni di euro e ha firmato un contratto fino al 2030 da 2,3 milioni di euro netti a stagione. Sistemata la corsia di sinistra, ora sotto con quella destra perché il Napoli conta di chiudere entro la settimana per Juanlu Sanchez, schierato titolare dal Siviglia nel debutto in Liga in casa dell'Athletic. Nuovi contatti con il club andaluso, che deve dare una risposta definitiva dopo i 17 milioni di euro offerti dal club azzurro. De Laurentiis non rilancerà. Con il giocatore c'è già un accordo fino al 2030. 

LE PRIME PAROLE

"Non ho avuto alcun dubbio davanti alla chiamata del Napoli. La città, la gente e i tifosi con la loro passione sono tutto ciò che desideravo", le sue prime parole. 

Visualizza il post su Instagram
 

IL SALUTO AL GIRONA

Tramite il proprio account Instagram, Gutierrez ha voluto salutare così i tifosi del Girona, club che lascia dopo tre anni: "Cara famiglia del Girona FC, dopo tre stagioni al vostro fianco, è giunto il momento di chiudere una fase molto speciale della mia vita. Non è facile dire addio a un luogo che è stato molto più di un club: è stata la mia casa e, soprattutto, il palcoscenico dove sono cresciuto come calciatore e come persona. Quando sono arrivato a Girona ero un ragazzo con tante speranze e tanta voglia di dimostrare. Grazie al lavoro, al supporto incondizionato dello staff tecnico, dei miei compagni e di tutti, abbiamo arricchito la storia di questo club.

Non dimenticherò mai tutto quello che abbiamo vissuto insieme e le emozioni condivise. Ogni allenamento, ogni partita al Montilivi, ogni ovazione, ogni applauso... resteranno per sempre impressi dentro di me. Girona mi ha fatto sentire amato fin dal primo giorno, e questo è qualcosa che vale più di qualsiasi titolo. Sto diventando un giocatore migliore, ma soprattutto una persona migliore.

Voglio ringraziare profondamente tutti i dipendenti del club, lo staff tecnico, i miei colleghi di spogliatoio e, naturalmente, i tifosi. Siete l'anima di questa squadra. Grazie per ogni canzone, per ogni dimostrazione di sostegno, per essere sempre lì, nei momenti belli e in quelli brutti. Senza di voi, niente di tutto questo sarebbe stato possibile. Girona sarà sempre una parte di me. Seguirò i tuoi passi a distanza, desideroso di vederti crescere e conquistare tutto ciò che meriti. Grazie dal profondo del mio cuore". 

Visualizza il post su Instagram
 
napoli
gutierrez
calciomercato napoli

