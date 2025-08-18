Il Napoli corre ai ripari: Zirkzee il preferito di Conte, spunta anche Vlahovic

In alternativa, piace a Manna e Conte anche il profilo di Mitrovic, in rotta con l'Al-Hilal e disposto a ridursi notevolmente l’ingaggio pur di tornare a giocare in Europa. Insieme all'attaccante serbo ex Newcastle e Fulham, una pista porta anche ad Andrea Pinamonti del Sassuolo: il centravanti azzurro è reduce da un'ottima stagione al Genoa. Attenzione anche Krstovic del Lecce e a un certo Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus. Il ds Manna, rivela Sky Sport, ha preso informazioni su diversi profili e tra questi c'è anche il serbo ex Fiorentina. Un sondaggio c'è stato anche per Breel Embolo, 28enne del Monaco.