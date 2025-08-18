Il Napoli corre ai ripari: Zirkzee il preferito di Conte, spunta anche Vlahovic

Lukaku, tutti gli infortuni in carriera
Con Lukaku fuori almeno quattro mesi, Manna deve consegnare un altro centravanti a Conte: in lista anche Pinamonti, Jackson e Mitrovic
Momento delicatissimo per il Napoli: l'infortunio di Lukaku, che starà fuori almeno quattro mesi saltando tutta la prima parte della stagione, spariglia le carte e costringe il club a tornare subito sul mercato degli attaccanti. Antonio Conte, nei giorni scorsi, aveva già lamentato la necessità di nuovi innesti, elogiando Lucca ma definendolo allo stesso tempo troppo acerbo per svolgere un ruolo da titolare protagonista. "Dovrà imparare da Lukaku", aveva detto Conte: ma l'impressione è che Lucca, adesso, avrà bisogno di un nuovo mentore.
Il direttore sportivo Manna non ha perso tempo e la lista dei sostituti di Lukaku è stata stilata: il primo nome è quello di Zirkzee, ex Bologna al Manchester United nell'ultima stagione ma incapace di lasciare il segno a Old Trafford. L'olandese sembra ai margini del progetto di Amorim, che ieri lo ha lasciato 90 minuti in panchina nel ko contro l'Arsenal. Zirkzee, da parte sua, non disdegnerebbe il ritorno in Serie A in un club che tra l'altro gli consentirebbe di giocare la Champions League.
Il secondo nome è quello di Nico Jackson del Chelsea, messo sul mercato dai Blues ma sul quale c'è il forte interessamento anche dell'Aston Villa: il tecnico dei Villains Emery ha già avuto Jackson ai tempi del Villarreal e vorrebbe riabbracciarlo per la prossima stagione. Lato Napoli, aiuterebbe nella trattativa il buon rapporto tra De Laurentiis e il procuratore di Jackson, quel Ali Barat che già aveva portato Kim ai partenopei.
In alternativa, piace a Manna e Conte anche il profilo di Mitrovic, in rotta con l'Al-Hilal e disposto a ridursi notevolmente l’ingaggio pur di tornare a giocare in Europa. Insieme all'attaccante serbo ex Newcastle e Fulham, una pista porta anche ad Andrea Pinamonti del Sassuolo: il centravanti azzurro è reduce da un'ottima stagione al Genoa. Attenzione anche Krstovic del Lecce e a un certo Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus. Il ds Manna, rivela Sky Sport, ha preso informazioni su diversi profili e tra questi c'è anche il serbo ex Fiorentina. Un sondaggio c'è stato anche per Breel Embolo, 28enne del Monaco.
Infine c'è la suggestione che conduce a Rasmus Hojlund, proprio lui: accostato al Milan negli ultimi giorni, potrebbe virare verso Napoli. Anche lui tagliato da Amorim al Manchester United, tanto da non essere stato nemmeno convocato per il match d'esordio in Premier League, l'attaccante danese tornerebbe in Serie A dopo due stagioni opache a Old Trafford.
