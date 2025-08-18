Milan, il Napoli può rovinare i piani per Hojlund: gli scenari e il fattore tempo

Se è vero che i rossoneri hanno un leggero vantaggio, avendo preso contatti già da giorni, nulla è fatto. E l'appuntamento con lo United, per il quale Hojlund non è al centro del progetto, potrebbe essere fissato quanto prima per evitare lo sgambetto dei partenopei. L'obiettivo rossonero, quindi, è quello di trovare quanto prima l'accordo di base su cifre e modalità che possano accontentare i Red Devils in primis e il giocatore, consapevole però che Manna e gli uomini mercato del Napoli sono in agguato.