Milan, il Napoli può rovinare i piani per Hojlund: gli scenari e il fattore tempo

Il ko di Lukaku costringe gli azzurri a tornare sul mercato e lo sgambetto ai rossoneri è pronto
© Getty Images
L'infortunio di Romelu Lukaku rischia di mettere i bastoni tra le ruote al Napoli di Antonio Conte, ma anche al Milan di Massimiliano Allegri. Il responso choc sullo stop del belga, che potrebbe restare ai box fino a inizio 2026, costringe infatti gli azzurri a correre sul mercato a caccia di una punta che... piace ai rossoneri. Quel Rasmus Hojlund che il Diavolo segue da settimane e per il quale aveva in programma di fare un summit con il Manchester United nei prossimi giorni per cercare un accordo di base. Ma col ko di Big Rom e il Napoli pronto a piombare sul danese, il Milan deve correre.
Lo stop dell'attaccante azzurro, infatti, riporta in maniera decisa la squadra di Conte sul mercato, a caccia di un rinforzo in avanti all'altezza per sostituire il bomber. Uno stop arrivato proprio a margine dell'avvio della stagione, uno di quegli infortuni che sa di mazzata e che mette il club davanti alla prova del nove. In tutti i sensi. Al Napoli servirà un attaccante di peso, non solo per il futuro più vicino, ma anche soprattutto per le stagioni che verranno.
Nella lunga lista stilata dal Napoli c'è anche il nome di un giovane 'sicuro' come Rasmus Hojlund. Con i suoi 22 anni e la già buona conoscenza del campionato italiano, il danese è un profilo che stuzzica, e non poco il ds Manna. Per questo all'orizzonte potrebbe essere una sfida, tutta italiana, con il Milan di Allegri, a caccia di un altro attaccante per completare il reparto avanzato.
Se è vero che i rossoneri hanno un leggero vantaggio, avendo preso contatti già da giorni, nulla è fatto. E l'appuntamento con lo United, per il quale Hojlund non è al centro del progetto, potrebbe essere fissato quanto prima per evitare lo sgambetto dei partenopei. L'obiettivo rossonero, quindi, è quello di trovare quanto prima l'accordo di base su cifre e modalità che possano accontentare i Red Devils in primis e il giocatore, consapevole però che Manna e gli uomini mercato del Napoli sono in agguato.
Dalla parte azzurra, infatti, potrebbe esserci il vantaggio dell'intenzione di chiudere per un prestito che, già evitando il tira e molla su cifre capaci di accontentare gli inglesi, potrebbero ridurre nettamente i tempi della trattativa.
Il Milan, quindi, deve accelerare. E alla finestra resta Vlahovic, col ds Tare che nelle scorse ore non lo aveva escluso per il mercato del Diavolo: "È un'opzione, come le altre che abbiamo". Un piano "B" per i rossoneri, che però avrebbe un costo tutt'altro che irrisorio, considerando soprattutto l'ingaggio del serbo in scadenza nel 2026 con la Juventus.
