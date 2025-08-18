Logo SportMediaset
NAPOLI

Napoli: Gutierrez a Villa Stuart per le visite poi la firma

Il terzino spagnolo è il settimo acquisto del mercato estivo. Nuovi contatti con il Siviglia per Juanlu Sanchez

18 Ago 2025 - 10:34
© Getty Images

© Getty Images

Il Napoli abbraccia il suo settimo colpo di mercato. Il terzino sinistro spagnolo Miguel Gutierrez, prelevato per 18 milioni di euro più due di bonus dal Girona (che dovrà riconoscere una percentuale sulla futura rivendita al Real Madrid dove è cresciuto), è arrivato questa mattina presto a Villa Stuart a Roma per sostenere le visite mediche. Poi la firma sul contratto fino al 2030 da 2,3 milioni di euro netti a stagione e la corsa a Castel Volturno, dove il Napoli si ritrova dopo tre giorni di riposo post ritiro a conoscere mister Conte e i nuovi compagni. Gutierrez sarà a disposizione del tecnico azzurro tra qualche settimana: deve ancora recuperare dopo un'operazione di pulizia alla caviglia destra.

Sistemata la corsia di sinistra, ora sotto con quella destra perché il Napoli conta di chiudere entro la settimana per Juanlu Sanchez, schierato titolare dal Siviglia nel debutto in Liga in casa dell'Athletic. Nuovi contatti con il club andaluso, che deve dare una risposta definitiva dopo i 17 milioni di euro offerti dal club azzurro. De Laurentiis non rilancerà. Con il giocatore c'è già un accordo fino al 2030.

Lukaku rischia oltre due mesi di stop, il Napoli riflette: Zirkzee e Mitrovic i nomi proposti

napoli
gutierrez

