Napoli: Gutierrez a Villa Stuart per le visite poi la firma

Il Napoli abbraccia il suo settimo colpo di mercato. Il terzino sinistro spagnolo Miguel Gutierrez, prelevato per 18 milioni di euro più due di bonus dal Girona (che dovrà riconoscere una percentuale sulla futura rivendita al Real Madrid dove è cresciuto), è arrivato questa mattina presto a Villa Stuart a Roma per sostenere le visite mediche. Poi la firma sul contratto fino al 2030 da 2,3 milioni di euro netti a stagione e la corsa a Castel Volturno, dove il Napoli si ritrova dopo tre giorni di riposo post ritiro a conoscere mister Conte e i nuovi compagni. Gutierrez sarà a disposizione del tecnico azzurro tra qualche settimana: deve ancora recuperare dopo un'operazione di pulizia alla caviglia destra.