Napoli, dalla Germania sicuri: Osimhen ha detto sì al Bayern, ma ADL non farà sconti

dalla germania

I bavaresi avrebbero strappato il sì del nigeriano, ma il presidente azzurro non vuole scendere sotto i 150 milioni

Victor Osimhen saluta la Serie A e il Napoli? Dalla Germania sono sicuri, con voci che sottolineerebbero come l'attaccante nigeriano, capocannoniere dell'ultima stagione, avrebbe già dato il suo sì al Bayern Monaco che nelle ultime ore si è fatto sotto con la società azzurra. Il bomber, secondo quanto riferito dai tedeschi di Sport1, avrebbe dato l'ok ai campioni di Germania, ma la palla passa ovviamente tra i piedi, e soprattutto le mani, di Aurelio De Laurentiis che non ha intenzione di fare sconti o di scendere sotto i 150 milioni richiesti per la punta.

Dopo aver ricevuto il no dal Tottenham per Harry Kane, obiettivo numero dei tedeschi, il Bayern avrebbe intensificato i contatti con Osimhen strappando l'ok all'attaccante. Per il nigeriano, sottolineano dalla Germania, una scelta di cuore per avvicinarsi alla famiglia e alla compagna, originaria di Wolfsburg e residente ancora in terra tedesca. Ma non sarà facile per i bavaresi che dovranno fare i conti con le richieste del Napoli.

Se gli Spurs hanno alzato il muro all'offerta di 70 milioni per l'attaccante inglese, non farà diversamente Aurelio De Laurentiis che ha le idee chiare per una possibile cessione di Osimhen. Per il presidente dei campioni d'Italia, infatti, l'attaccante nigeriano può partire, ma solo a patto di un'offerta irrinunciabile con quota già fissata: 150 milioni. Non un euro in meno sarà accettato da ADL, che per privarsi del suo gioiello in attacco non vuole fare sconti. E intanto il patron azzurro si guarda attorno, con un poker di nomi per sostituire Osimhen in caso di cessione.