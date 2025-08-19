Logo SportMediaset
Mercato

Bologna, scatto Rowe: accordo con il calciatore, si tratta col Marsiglia

19 Ago 2025 - 23:30
Dopo l'addio di Dan Ndoye, il Bologna è molto vicino a regalare un nuovo esterno d'attacco a Vincenzo Italiano. Si tratta di Jonathan Rowe, classe 2003 in uscita dal Marsiglia dopo lo screzio con Rabiot (anche lui messo alla porta dai francesi). Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i rossoblu avrebbero raggiunto l'accordo con il calciatore e ora andrebbe solo concordato il prezzo di uscita con il Marsiglia. Superata la concorrenza della Roma, molto interessata all'inglese. 

