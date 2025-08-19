Isak attacca il Newcastle: "Quando le promesse vengono infrante, la relazione non può continuare"

Con un duro comunicato, Alexander Isak rompe definitivamente con il Newcastle, accusato di non aver mantenuto le promesse di cederlo. "Sono orgoglioso di essere stato riconosciuto dai miei colleghi professionisti con un posto nella Squadra della Stagione della PFA Premier League per la stagione 2024/25. Innanzitutto voglio ringraziare i miei compagni di squadra e tutti coloro che al Newcastle United mi hanno supportato lungo il cammino. Stasera non sarò alla cerimonia. Con tutto quello che sta succedendo, non mi sembrava giusto essere lì. Sono rimasto in silenzio per molto tempo, mentre altri parlavano. Quel silenzio ha permesso alle persone di diffondere la propria versione dei fatti, pur sapendo che non riflette ciò che è stato realmente detto e concordato a porte chiuse. La realtà è che le promesse sono state fatte e il club conosce la mia posizione da tempo. Agire ora come se questi problemi fossero appena emersi è fuorviante. Quando le promesse vengono infrante e la fiducia viene meno, la relazione non può continuare. Ecco dove stanno le cose per me in questo momento, ed è per questo che il cambiamento è nel migliore interesse di tutti, non solo mio".