Napoli, fatta per Kim al Bayern Monaco: AdL intasca i 50 milioni della clausola

L'ADDIO

L'affare verrà ufficializzato a luglio, ma l'accordo tra le parti è totale: il sudcoreano saluta dopo una sola stagione

È tutto fatto per il passaggio di Kim Min-jae dal Napoli al Bayern Monaco. Il difensore sudcoreano lascia il capoluogo campano dopo una sola stagione e raggiunge Matthijs de Ligt alla corte di Tuchel. I bavaresi pagheranno la clausola da 50 milioni di euro prevista nel contratto, mentre il giocatore, che firmerà un quinquennale, andrà a guadagnare più del doppio di quanto percepito la scorsa stagione in Serie A.

Si consuma così uno degli addii più scontati di questa sessione estiva: l'accordo tra le parti è totale, per l'ufficialità bisognerà però attendere le prossime settimane, perché la clausola rescissoria è attivabile solo nei primi 15 giorni di luglio. Il giocatore, per altro, sta ultimando i 21 giorni di leva militare obbligatoria in Corea del Sud e la firma sul contratto avverrà solo al suo rientro.

Kim proseguirà dunque in Bundesliga una carriera che ha subito un'impennata improvvisa nelle ultime annate. A 25 anni difendeva ancora la maglia del Beijing Guoan nel campionato cinese, poi l'esplosione al Fenerbahce nella stagione 2021/22, quindi la consacrazione a Napoli e la conquista di uno scudetto leggendario. Ora il passaggio al Bayern, che lo ricoprirà d'oro e gli darà l'opportunità di formare uno dei reparti arretrati più solidi e allo stesso tempo giovani del pianeta, con de Ligt e Upamecano.

