Atalanta, fatta per Hien: Scalvini verso la cessione

MERCATO

Il difensore azzurro impegnato con l’Under 21 sarebbe in cima alla lista dei desideri del Napoli, che sta per vendere Kim

L'Atalanta sta per chiudere la trattativa con l'Hellas Verona per portare a Bergamo Isak Hien e questa mossa potrebbe dare il via a un valzer di centrali. Con il difensore svedese, che costerà circa 10 milioni di euro, la Dea puntella infatti il proprio reparto difensivo e ora può lasciar partire, per monetizzare, Giorgio Scalvini a cuor più leggero. Il difensore azzurro, impegnato in Romania con l’Under 21, sarebbe un vero e proprio pallino del presidente del Napoli De Laurentiis, che è alla caccia dell’erede di Kim e avrebbe individuato nel classe 2003 il profilo giusto per sostituire il coreano.

Il difensore dell’Atalanta, che già in passato ha dimostrato di non fare sconti, viene valutato circa 40 milioni di euro, soldi che arriverebbero nelle casse azzurre dalla cessione di Kim Minjae, per cui il Bayern Monaco ha deciso di pagare la clausola da 50 milioni di euro. Questione di giorni, perché la finestra utile per acquistare il coreano, per cui i bavaresi hanno pronto un contatto fino al 2027 a 12 milioni di euro l’anno (molto più del doppio di quanto guadagnava al Napoli), si apre il prossimo 1 luglio.

Una volta incassato il tesoretto, sarà il momento dell’affondo su Scalvini, che è molto legato all’Atalanta (ha anche rinnovato di recente) ma sogna una big e il palcoscenico della Champions League. La Dea intanto si è già cautelata con Hien, che verrà annunciato nei prossimi giorni e magari in futuro diventerà la prossima maxi-plusvalenza del club nerazzurro.

