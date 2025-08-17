Logo SportMediaset
Napoli, si teme un lungo stop per Lukaku: azzurri a caccia di un nuovo attaccante

Attesa per l'esito degli esami per Big Rom, ma le sensazioni non sono positive

17 Ago 2025 - 21:27
© Getty Images

© Getty Images

Romelu Lukaku rischia uno stop piuttosto lungo e il Napoli potrebbe così essere "costretto" a tornare sul mercato alla ricerca di un altro attaccante. Il condizionale va usato almeno fino a quando non si avrà una diagnosi ufficiale, ma l'infortunio patito dalla punta belga nel corso dell'ultima amichevole contro i greci dell'Olympiacos pare sia molto più serio rispetto a quel generico "risentimento" di cui si era parlato al momento dello stop.

Insomma, a tutti gli effetti potremmo trovarci di fronte a uno stiramento del quadricipite della coscia sinistra che, se confermato, comporterebbe per Big Rom uno stop di diverse settimane, con la conseguenza di una necessaria riatletizzazione quanto mai delicata e lunga per un atleta dalla muscolatura tanto possente.

Va da sè che se i timori delle ultime ore venissero confermati con gli esami previsti nelle prossime ore, date le cessioni di Raspadori all'Atletico e di Simeone al Torino, Conte si ritroverebbe ad affrontare le prime giornate di campionato e l'esordio in Champions con una sola punta a disposizione, vale a dire Lorenzo Lucca, acquistato dall'Udinese proprio come back-up di Lukaku. Numericamente un guaio, che costringerebbe gli azzurri a rivedere almeno in parte le proprie strategie e tornare sul mercato per trovare un nuovo attaccante, chiaramente in prestito. 

Nel frattempo, lunedì mattina aarriverà in Italia Miguel Gutierrez del Girona, esterno di sinistra fortemente voluto da Conte. Con il Siviglia si continua invece a dialogare per Janlu Sanchez, da vedere a questo punto se proseguiranno invece i contatti con il lens per il centrocampista 22enne Diouf.

