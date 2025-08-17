Napoli, si teme un lungo stop per Lukaku: azzurri a caccia di un nuovo attaccante

Romelu Lukaku rischia uno stop piuttosto lungo e il Napoli potrebbe così essere "costretto" a tornare sul mercato alla ricerca di un altro attaccante. Il condizionale va usato almeno fino a quando non si avrà una diagnosi ufficiale, ma l'infortunio patito dalla punta belga nel corso dell'ultima amichevole contro i greci dell'Olympiacos pare sia molto più serio rispetto a quel generico "risentimento" di cui si era parlato al momento dello stop.