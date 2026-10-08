Milan, è caccia al rinforzo in società: spunta Benatia come ds, Cardinale riflette

La pista che lo porta al Milan è di quelle concrete: i contatti tra le due parti sono già andati in scena e la trattativa è ben avviata. L'intesa definitiva però non è vicina. Cardinale ha incassato la disponibilità del francese e si è preso ancora del tempo per decidere. Entrato nel 2023 nella dirigenza del Marsiglia, Benatia ha realizzato alcuni colpi di quelli importanti portando in Francia calciatori come Greenwood, Hojbjerg e Rabiot, ora proprio al Milan. Promosso ufficialmente come ds nel gennaio del 2025, il 39enne ha lasciato il club nel maggio del 2026 dopo una stagione difficile segnata anche dall'interruzione del rapporto con De Zerbi.