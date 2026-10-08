MANOVRE ROSSONERE

Milan, è caccia al rinforzo in società: spunta Benatia come ds, Cardinale riflette

L'ex Juve e Roma è tra i papabili a entrare nella dirigenza rossonera oltre a Krosche

08 Ott 2026 - 19:29
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La rivoluzione estiva in casa Milan targata Gerry Cardinale prevedeva anche l'arrivo di un Head Football. Arrivo che non ci fu a causa del no dell'Eintracht Francoforte che si rifiutò di liberare Markus Krosche. Nonostante una riorganizzazione societaria che ha finito per puntare su un gruppo di lavoro, quella casella è rimasta libera. E l'intenzione del patron rossonero è di riempirla, magari entro il mercato di gennaio (intanto sono iniziati a circolare i primi nomi sul fronte dei calciatori).   

Le riflessioni sono in corso, ed è possibile anche che il club rossonero alla fine punti su un 'classico' ds che si occupi in prima persona delle trattative di mercato. Se la pista che conduce a Krosche non è ancora tramontata (è legato però fino al 2028 all'Eintracht), attenzione alla candidatura di Mehdi Benatia, fino allo scorso maggio direttore sportivo del Marsiglia. L'ex difensore, che conosce bene la Serie A (ha giocato con Udinese, Roma e Juventus), è attualmente commentatore televisivo in Francia, ma è pronto a tornare protagonista nel calcio che conta.

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La pista che lo porta al Milan è di quelle concrete: i contatti tra le due parti sono già andati in scena e la trattativa è ben avviata. L'intesa definitiva però non è vicina. Cardinale ha incassato la disponibilità del francese e si è preso ancora del tempo per decidere. Entrato nel 2023 nella dirigenza del Marsiglia, Benatia ha realizzato alcuni colpi di quelli importanti portando in Francia calciatori come Greenwood, Hojbjerg e Rabiot, ora proprio al Milan. Promosso ufficialmente come ds nel gennaio del 2025, il 39enne ha lasciato il club nel maggio del 2026 dopo una stagione difficile segnata anche dall'interruzione del rapporto con De Zerbi.

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