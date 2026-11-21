Il giorno dell'annuncio di Markus Krosche come nuovo direttore sportivo si avvicina e con lui prende quota il mercato del Milan, pronto a investire parecchio a gennaio per garantire a Ruben Amorim una rosa in grado di inseguire la zona Champions. Ma andiamo con ordine: il dirigente tedesco, che arriverà senza Hardung, metterà la firma sul contratto entro mercoledì e diventerà quindi ufficialmente l'uomo di riferimento per l'area tecnica del Diavolo. Dopo di che si approfondiranno discorsi già cominciati da qualche settimana a partire da quelli relativi al centravanti da affiancare a Gonçalo Ramos. Il profilo che sembrava destinato a vestire la maglia rossonera era quello di Nicolò Tresoldi, ma il Bruges chiede 60 milioni e l'investimento potrebbe essere rinviato semmai a giugno. Per gennaio salgono invece le quotazioni di Endrick che, nonostante le recenti dichiarazioni del giocatore e di José Mourinho, il Real ha intenzione di far partire in prestito. Con quali prospettive di restare poi in rossonero anche nella prossima stagione è tutto da capire. Certamente il brasiliano è per caratteristiche più adatto ad affiancare Gonçalo Ramos e meno adatto (di Tresoldi) a sostituirlo nel ruolo di centravanti.