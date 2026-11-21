Milan, arriva Krosche e decolla il mercato: chi entra, chi esce e chi resta nel mirino
Per l'attacco scendono le quotazioni di Tresoldi e salgono quelle di Endrick. Camarda-Cagliari può essere un'opzione e per la difesa c'è un vecchio sogno...
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Il giorno dell'annuncio di Markus Krosche come nuovo direttore sportivo si avvicina e con lui prende quota il mercato del Milan, pronto a investire parecchio a gennaio per garantire a Ruben Amorim una rosa in grado di inseguire la zona Champions. Ma andiamo con ordine: il dirigente tedesco, che arriverà senza Hardung, metterà la firma sul contratto entro mercoledì e diventerà quindi ufficialmente l'uomo di riferimento per l'area tecnica del Diavolo. Dopo di che si approfondiranno discorsi già cominciati da qualche settimana a partire da quelli relativi al centravanti da affiancare a Gonçalo Ramos. Il profilo che sembrava destinato a vestire la maglia rossonera era quello di Nicolò Tresoldi, ma il Bruges chiede 60 milioni e l'investimento potrebbe essere rinviato semmai a giugno. Per gennaio salgono invece le quotazioni di Endrick che, nonostante le recenti dichiarazioni del giocatore e di José Mourinho, il Real ha intenzione di far partire in prestito. Con quali prospettive di restare poi in rossonero anche nella prossima stagione è tutto da capire. Certamente il brasiliano è per caratteristiche più adatto ad affiancare Gonçalo Ramos e meno adatto (di Tresoldi) a sostituirlo nel ruolo di centravanti.
In ogni caso il Milan ha intenzione di muoversi per tre profili a gennaio: un attaccante, appunto, un difensore centrale e un esterno. L'esterno, in particolare, potrebbe portare alla cessione di Pervis Estupinan, già vicino alla cessione nella scorsa estate. Per il ruolo di centrale si sta valutando Calvani del Frosinone - che tra l'altro Amorim potrà vedere domani sera dal vivo - ma al momento il giocatore è uno della lista, più che il preferito. Il sogno è invece, ma per giugno Virgil Van Dijk, in scadenza nel prossimo giugno e pronto per una nuova avventura, magari proprio in Serie A.
Interessante invece un intreccio di mercato con il Cagliari, avversario dei rossoneri il prossimo 30 novembre. I rossoneri hanno messo nel mirino Mendy, valutato 15 milioni, mentre al club sardo piace Francesco Camarda, che sarà lasciato partire in prestito. Sul baby bomber rossonero ci sono però anche il Torino - dove ritroverebbe Abate, suo tecnico nella Primavera del Milan - e il Genoa.