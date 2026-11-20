A volte, tra due litiganti, a spuntarla è il terzo. Secondo quanto rivelato stamattina da Tuttosport, per la casella di vice Gonçalo Ramos il Milan starebbe valutando con attenzione anche il profilo di Ermedin Demirovic. L'attaccante dello Stoccarda sta scalando le gerarchie nei pensieri dei dirigenti rossoneri, soprattutto a causa della complessità e degli alti costi legati alle piste che portano a Tresoldi e Endrick. Il bosniaco gode della stima di Markus Krösche, il nuovo Head of Football del club, che lo apprezza e lo segue già da tempo. L'intenzione è quella di inserire in rosa un'alternativa affidabile a Gonçalo Ramos, senza però sminuire il portoghese, che resta l'investimento più oneroso nella storia del Milan.