A volte, tra due litiganti, a spuntarla è il terzo. Secondo quanto rivelato stamattina da Tuttosport, per la casella di vice Gonçalo Ramos il Milan starebbe valutando con attenzione anche il profilo di Ermedin Demirovic. L'attaccante dello Stoccarda sta scalando le gerarchie nei pensieri dei dirigenti rossoneri, soprattutto a causa della complessità e degli alti costi legati alle piste che portano a Tresoldi e Endrick. Il bosniaco gode della stima di Markus Krösche, il nuovo Head of Football del club, che lo apprezza e lo segue già da tempo. L'intenzione è quella di inserire in rosa un'alternativa affidabile a Gonçalo Ramos, senza però sminuire il portoghese, che resta l'investimento più oneroso nella storia del Milan.
L'impatto di Demirovic con la maglia dello Stoccarda è certificato dai numeri: nove reti in stagione, di cui cinque in nove presenze in campionato e quattro in altrettante partite di Champions League. Statistiche che testimoniano la sua forte crescita e che hanno acceso l'interesse anche di vari club di Premier League. Il centravanti ha un contratto con il club tedesco in scadenza nel 2028 e, in assenza di accordi per il prolungamento, la situazione potrebbe agevolare una trattativa già nella sessione di gennaio.
Sul piano tattico, il giocatore nato in Germania ma di nazionalità bosniaca garantisce grande versatilità: può agire senza problemi sia come seconda punta sia come esterno d'attacco. Una dote particolarmente gradita a Ruben Amorim, poiché offrirebbe la possibilità di impiegarlo non solo come sostituto di Ramos, ma anche insieme al portoghese.