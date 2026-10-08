Endrick dice sì al Milan, ma la Roma non molla: come giocherebbe con Amorim e Gasp

Vent'anni compiuti a luglio e gli occhi del mondo puntati addosso. Di Endrick, talento brasiliano classe 2006, ne hanno parlato tutti: dalla Spagna alla Francia, fino al Mondiali americani, dove è stato impiegato per 79 minuti da Carlo Ancelotti. E intanto dall'Italia, Roma e Milan hanno osservato, fino all'apertura del giocatore al prestito: al Real Madrid di José Mourinho, infatti, l'attaccante non sta trovando spazio e valuta di trasferirsi per alcuni mesi in un altro club per crescere e migliorarsi. I corteggiamenti, allora, non sono tardati ad arrivare, non solo da parte dei club italiani: anche l'Aston Villa è recentemente piombato sul giocatore. Una sfida di mercato che attualmente non conosce un vincitore, anche se il suo "sì" al Milan suggerisce chi sia attualmente il favorito.