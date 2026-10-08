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Endrick dice sì al Milan, ma la Roma non molla: come giocherebbe con Amorim e Gasp

Il "sì" del brasiliano al Diavolo apre nuovi scenari di mercato per gennaio, anche se la Roma non si tira indietro

08 Ott 2026 - 11:50
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Vent'anni compiuti a luglio e gli occhi del mondo puntati addosso. Di Endrick, talento brasiliano classe 2006, ne hanno parlato tutti: dalla Spagna alla Francia, fino al Mondiali americani, dove è stato impiegato per 79 minuti da Carlo Ancelotti. E intanto dall'Italia, Roma e Milan hanno osservato, fino all'apertura del giocatore al prestito: al Real Madrid di José Mourinho, infatti, l'attaccante non sta trovando spazio e valuta di trasferirsi per alcuni mesi in un altro club per crescere e migliorarsi. I corteggiamenti, allora, non sono tardati ad arrivare, non solo da parte dei club italiani: anche l'Aston Villa è recentemente piombato sul giocatore. Una sfida di mercato che attualmente non conosce un vincitore, anche se il suo "sì" al Milan suggerisce chi sia attualmente il favorito.

Un'operazione che non sarebbe proibitiva per il Diavolo: l'ingaggio del giocatore a Madrid si aggira sui 2.5 milioni di euro e la formula studiata sarebbe quella del prestito semestrale durante la finestra di mercato invernale. Un nuovo innesto che non farebbe sorridere solo Amorim, ma anche Gonçalo Ramos, il portoghese che in questo inizio di stagione non è riuscito ancora a imporsi tra i migliori marcatori della Serie A. Nel sistema adottato fino a ora da Amorim, Endrick potrebbe trovare spazio come trequartista esterno di destra, dove, grazie alle sue caratteristiche, potrebbe favorire le giocate del 9 rossonero al fianco di Pulisic. Non solo. Il brasiliano potrebbe anche vestire i panni del vice-Ramos, tema molto discusso in questi mesi nel mondo Milan per lo scarso utilizzo di Camarda (superato anche da Cisse) da parte di Amorim. Nel caso in cui, poi, il tecnico portoghese decidesse di passare definitivamente alla difesa a 4 e dovesse affidarsi a un 4-4-2, Endrick inoltre potrebbe comporre il tandem d'attacco con Ramos, giocando al suo fianco da seconda punta. 

Come dicevamo, però, restano in corsa anche le rivali: la Roma e l'Aston Villa. Con Endrick, Gasperini guadagnerebbe imprevidibilità grazie ai suoi attacchi alla profondità e alla possibilità di legarsi a Malen e Dybala. Anche alla Roma potrebbe essere impiegato come sostituto del 9 titolare, ruolo, però, che potrebbe essere più difficile da ottenere, data la concorrenza di Castro. Nel sistema di Gasperini, quindi, gli servirebbe un ruolo cucito su misura: libertà di accentrarsi dalla fascia sinistra ed evitare compiti da esterno puro. La vera sfida per i giallorossi potrebbe essere inserirlo in un sistema difensivo che richiede corsa e pressione continua. 

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