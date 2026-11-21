Intervenuto alla vigilia del match con il Frosinone, Ruben Amorim si è focalizzato anche sul prossimo mercato invernale che vedrà protagonista il Milan: "Non dobbiamo pensare di investire solo se siamo vicini alle prime - ha proseguito Amorim -. L'importante è avere una visione a lungo termine. Vogliamo giocatori che vogliono essere qui, che abbiano le giuste caratteristiche, che abbiano il carattere giusto, che vogliano far parte di questa rosa. Bisogna avere chiaro il percorso, non cambieremo qualcosa guardando la classifica a gennaio".