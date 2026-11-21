Il numero uno di RedBird poi entra nel dettaglio su alcuni nomi entrati in orbita rossonera in queste settimana: "Endrick? È uno dei migliori se non il migliore al mondo nel suo ruolo. Ho un'enorme stima nei suoi confronti, vedremo cosa si potrà fare sul mercato. Rinnovo di Rabiot? Io lo adoro è uno dei miei giocatori preferiti. Ho enorme rispetto per lui e per la sua famiglia. Stiamo contrattando e vedremo, fosse per me sarebbe già un giocatore simbolo".