Gerry Cardinale non molla il Milan. Il numero uno dei rossoneri si è fermato all'uscita da Milanello per fare il punto sulla sfida in programma a San Siro con il Frosinone e sul mercato: "Sono pronto per domani. Bella settimana di lavoro. Sono qui anche per il mercato per quello che succederà prossima settimana. La squadra è molto unita: ho sentito positività. Siamo ponti per domani. Speriamo di diventare sempre più forti".
Poi Cardinale passa al capitolo acquisti: "Pronti per il mercato? Si, c'è tanto lavoro da fare. Dobbiamo fare tante valutazioni con area tecnica e vedere opportunità. Non dobbiamo sbagliare le scelte: le decisioni andranno prese con attenzione, coordinati con le esigenze di bilancio. Con Krosche? Si, so che siete molto concentrati su di lui, quando sarà il momento di fare annunci verrò a dirvelo".
Il numero uno di RedBird poi entra nel dettaglio su alcuni nomi entrati in orbita rossonera in queste settimana: "Endrick? È uno dei migliori se non il migliore al mondo nel suo ruolo. Ho un'enorme stima nei suoi confronti, vedremo cosa si potrà fare sul mercato. Rinnovo di Rabiot? Io lo adoro è uno dei miei giocatori preferiti. Ho enorme rispetto per lui e per la sua famiglia. Stiamo contrattando e vedremo, fosse per me sarebbe già un giocatore simbolo".