Milan, Gabbia fuori a lungo: la soluzione arriva dal mercato svincolati? I nomi

“Matteo Gabbia è stato sottoposto oggi ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. Il calciatore sarà sottoposto a un consulto specialistico per definire il percorso terapeutico più appropriato”. Il comunicato diffuso dal Milan sulle condizioni del suo difensore non lascia spazio a molte speranze in un recupero veloce e così la società rossonera potrebbe decidere di pescare dalla lista dei giocatori svincolati per tappare il buco in rosa e allora vediamo chi sono i difensori senza squadra che potrebbero rappresentare una soluzione per Amorim, compresi alcuni terzini in caso di passaggio a una difesa a quattro.