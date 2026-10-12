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© Getty Images | Francesco Acerbi
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MERCATO

Milan, Gabbia fuori a lungo: la soluzione arriva dal mercato svincolati? I nomi

Dieci nomi che potrebbero 'tappare il buco', ci sono anche due ex rossoneri

12 Ott 2026 - 19:36
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“Matteo Gabbia è stato sottoposto oggi ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. Il calciatore sarà sottoposto a un consulto specialistico per definire il percorso terapeutico più appropriato”. Il comunicato diffuso dal Milan sulle condizioni del suo difensore non lascia spazio a molte speranze in un recupero veloce e così la società rossonera potrebbe decidere di pescare dalla lista dei giocatori svincolati per tappare il buco in rosa e allora vediamo chi sono i difensori senza squadra che potrebbero rappresentare una soluzione per Amorim, compresi alcuni terzini in caso di passaggio a una difesa a quattro.

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