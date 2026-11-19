I giornali sportivi: giovedì 19 novembre 2026
© Rassegna Stampa
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Il rientro dagli impegni con le nazionali segnerà un momento chiave per il futuro di Bruno Fernandes al Manchester United. Il nuovo tecnico dei Red Devils, Mauricio Pochettino, avrà subito un confronto diretto con il capitano per sondare il suo stato d'animo in vista del prosieguo della stagione e capire se esistano margini reali per trattenerlo all'Old Trafford oltre il prossimo 30 giugno, visto il contratto in scadenza.
Reduce dalla vittoria in rimonta del suo Portogallo contro il Galles, aperta proprio da un suo gol, il centrocampista sta riflettendo seriamente sulla possibilità di chiudere la sua esperienza inglese dopo anni segnati da continue fasi di ricostruzione. Proprio in questo scenario prova a inserirsi il Milan, forte della presenza in panchina di Ruben Amorim, allenatore con cui l'ex giocatore di Novara, Udinese e Sampdoria condivide un legame eccellente sin dai tempi dello United, e anche lo stesso procuratore, Miguel Pinho.
L'accordo che lega Bruno Fernandes al Manchester United scadrà a giugno, anche se il club ha una clausola a proprio favore per prolungare il rapporto di un'ulteriore stagione. Per disinnescare questa clausola, il calciatore dovrebbe pagare di una cifra fissata a 65 milioni di euro oppure arrivare a un accordo amichevole con la dirigenza.
Secondo Fabrizio Romano, il Milan aveva già effettuato dei tentativi concreti la scorsa estate, periodo in cui anche la Juventus aveva avviato contatti diretti perché il portoghese sarebbe stuzzicato dall'idea di tornare in Serie A.
La rivoluzione tecnica con l'arrivo di Pochettino e i possibili cambiamenti nell'area sportiva riaprono ogni discorso tra il centrocampista e lo United in vista di fine stagione. Sullo sfondo resta vivo il Milan, che potrebbe fare di Bruno Fernandes l'erede di Modric.
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