Juventus, Conte non è più un'utopia: i retroscena di Orazio Accomando

La sconfitta della Juventus contro il Genoa e soprattutto la brutta prestazione della squadra non aiutano certo la conferma di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera: "Dopo la scorsa sosta delle nazionali era chiaro che tutti sarebbero stati sotto osservazione, allenatore in primis. E ora non è più utopia un addio di Spalletti e soprattutto non è più utopia il ritorno di Conte" dice Orazio Accomando a Pressing.