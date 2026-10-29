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Juventus, Conte non è più un'utopia: i retroscena di Orazio Accomando

Durante Pressing il nostro esperto di mercato"aggiorna sulla situazione in casa Juventus dopo lo 0-2 di Genova e la posizione di Spalletti

29 Ott 2026 - 09:00
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La sconfitta della Juventus contro il Genoa e soprattutto la brutta prestazione della squadra non aiutano certo la conferma di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera: "Dopo la scorsa sosta delle nazionali era chiaro che tutti sarebbero stati sotto osservazione, allenatore in primis. E ora non è più utopia un addio di Spalletti e soprattutto non è più utopia il ritorno di Conte" dice Orazio Accomando a Pressing.

"Ora Conte, che è stato sondato sia dalla Juve che dal Manchester United che però ieri ha confermato Carrick, è a Sharm el-Sheikh per un evento di padel ma ha visto la partita del Ferraris. Le possibilità che torni alla Juve durante la sosta ci sono, dipenderà dai risultati della squadra da qui alla sosta del 15 novembre".

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