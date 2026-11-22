Il Watford ha deciso di esonerare Alessio Dionisi. Fatale per il tecnico italiano la sconfitta 4-0 contro lo Sheffield United. Più in generale l'ex Sassuolo paga una serie di risultati ritenuti non sufficienti: solo 3 vittorie in 13 partite. Di seguito il comunicato ufficiale:



"Il Watford FC conferma che Alessio Dionisi ha lasciato il suo incarico di allenatore della prima squadra. Alessio è arrivato in estate dopo un'approfondita ricerca e ha guidato la squadra a un inizio di stagione impressionante, con una vittoria all'esordio contro il Southampton e pareggi incoraggianti contro West Ham e Wrexham. Tuttavia, una serie deludente di sole tre vittorie in 13 partite, culminata con la sconfitta per 4-0 di ieri contro lo Sheffield United, ha costretto il club a prendere la difficile decisione di apportare un cambio. "Ringraziamo Alessio e il suo staff per la professionalità e l'impegno profuso", ha dichiarato il direttore sportivo Luke Dowling. "Come sicuramente avranno potuto constatare i tifosi, Alessio è una persona davvero per bene e gli auguriamo il meglio per il futuro." "Abbiamo avviato la procedura per la sostituzione e speriamo di poter annunciare il nome a breve."