"Ramos? Sarebbe utile avere un'opzione in più per dare una mano a Ramos e Camarda, ma il problema di Ramos è collettivo. Non raggiungiamo abbastanza frequentemente gli ultimi trenta metri del campo, non insistiamo in quella zona e non tiriamo abbastanza in porta. Non mettiamo Ramos in condizione di fare più gol. Contro il Genoa non saremmo però riusciti a segnare due gol senza di lui, ma dobbiamo essere più offensivi. Non è un dato sostenibile, il mio obiettivo è aiutare tutti Ramos, Pulisic, Rabiot e Camarda a segnare. Ramos ora sta aiutando parecchio me ma non sto aiutando lui a segnare. Vogliamo creare più gioco offensivo": lo dice il tecnico del Milan Ruben Amorim alla vigilia della sfida contro il Frosinone.