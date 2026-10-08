Milan, un compagno per Ramos: il Diavolo strappa il sì di Endrick

E mentre tutto è fermo, il Milan si muove. La lunga sosta per le nazionali ha permesso ai rossoneri di rivolgere le attenzioni al mercato che verrà e ne è venuta fuori una mezza promessa frutto di un lungo inseguimento. Il nome è sempre quello, il famoso Endrick che piace tanto anche alla Roma di Gasperini e all'Aston Villa. La novità è piuttosto la promessa di cui sopra, vale a dire la disponibilità dell'attaccante brasiliano di farsi un giro in prestito in quel di Milanello per giocare un po' e provare a rilanciarsi. Anche perché, numeri alla mano, fin qui ha collezionato in stagione la miseria di quattro minuti. Come dire: non è una prima scelta e nemmeno una seconda. O per dirla diversamente, Mourinho non è esattamente innamorato di lui.