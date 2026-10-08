Milan, un compagno per Ramos: il Diavolo strappa il sì di Endrick

E mentre tutto è fermo, il Milan si muove. La lunga sosta per le nazionali ha permesso ai rossoneri di rivolgere le attenzioni al mercato che verrà e ne è venuta fuori una mezza promessa frutto di un lungo inseguimento. Il nome è sempre quello, il famoso Endrick che piace tanto anche alla Roma di Gasperini e all'Aston Villa. La novità è piuttosto la promessa di cui sopra, vale a dire la disponibilità dell'attaccante brasiliano di farsi un giro in prestito in quel di Milanello per giocare un po' e provare a rilanciarsi. Anche perché, numeri alla mano, fin qui ha collezionato in stagione la miseria di quattro minuti. Come dire: non è una prima scelta e nemmeno una seconda. O per dirla diversamente, Mourinho non è esattamente innamorato di lui.
Il paradosso è che per questo ventenne di bellissime speranze capace di giocare un po' ovunque là davanti l'ostacolo principale sia proprio il buon José. Che non lo fa giocare, ma non vuole farla partire. O almeno, non ha voluto nel corso dell'ultima estate, adesso si vedrà. Ricapitolando: Endrick è disposto a partire in prestito, il Real non si straccerebbe le vesti per tenerlo a Valdebebas, Mourinho non ha ancora decidere se alzare la paletta verde e farlo andare a giocare o restare con lo stop in mano e tenerselo a Madrid.
Nel frattempo Endrick ha fatto sapere che non ha intenzione di starsene in panchina tutto l'anno e ha preso a parlare con la lunga lista di pretendenti. Scegliendo, scrive la Gazzetta, il Milan di Amorim. Il quale, dal canto suo, sarebbe felice di avere un compagno di Gonçalo Ramos in rosa e sarebbe pronto a puntare sul ragazzo, reduce da una stagione al Lione da 8 gol e 8 assist in 21 partite. Gennaio però è ancora lontano e tutto potrebbe ancora succedere. Resta la promessa, per ora, e tanto basti. Da obiettivo a promesso sposo il passo è già lungo così.