"Non ci sono trattative in corso per il rinnovo". Intervistato da Sky Sports Bruno Fernandes, capitano del Manchester United, fa sperare il Milan: il nome del portoghese è finito nei radar dei rossoneri in virtù del buon rapporto con Ruben Amorim (lo ha allenato allo Sporting Lisbona) ma non solo. Il contratto dell'ex Udinese e Novara con i Red Devils scade nel 2027 (anche se c'è una clausola per prolungarlo di un'altra stagione) e diversi club europei e sauditi sono alla finestra.
"Se avessi voluto più soldi, non sarei qui - ha aggiunto il fantasista lusitano -. Avevo un'altra squadra dove avrei potuto guadagnare molto di più che al Manchester United" ha spiegato Bruno Fernandes che ha già detto di no a due proposte di rinnovo degli inglesi, la prima risalente alla scorsa estate. Il 32enne, dal 2020 a Manchester, ha spiegato: "ho visto gente dire che ha chiesto più soldi, che ho chiesto più anni di contratto ma non è vero. Due estati fa, tre estati fa, l'estate scorsa, ho sempre avuto la possibilità di andarmene e ho sempre scelto di restare qui. Il fatto è che ho sempre dimostrato quanto tengo a questo club e quanto desidero vincere qui. E ho sempre detto che, nel momento in cui il club riterrà che sia il momento giusto per me di andarmene, me ne andrò".
E ancora: "Quando il club mi dirà: 'Bruno, è ora di separarci', sarò il primo ad andarmene. Il club mi ha offerto un nuovo contratto, quindi penso che questo, da parte loro, dimostri che vogliono che io resti. E come hai detto, non ci sono trattative in corso. Abbiamo parlato del contratto alla fine della scorsa stagione, ne abbiamo parlato anche all'inizio di questa, ma nel contesto della squadra e del club, ho semplicemente accantonato la questione perché non credo sia il momento giusto, né per me né per il club, per parlare di trattative, perché la cosa più importante ora è che la squadra torni a vincere le partite".