"Se avessi voluto più soldi, non sarei qui - ha aggiunto il fantasista lusitano -. Avevo un'altra squadra dove avrei potuto guadagnare molto di più che al Manchester United" ha spiegato Bruno Fernandes che ha già detto di no a due proposte di rinnovo degli inglesi, la prima risalente alla scorsa estate. Il 32enne, dal 2020 a Manchester, ha spiegato: "ho visto gente dire che ha chiesto più soldi, che ho chiesto più anni di contratto ma non è vero. Due estati fa, tre estati fa, l'estate scorsa, ho sempre avuto la possibilità di andarmene e ho sempre scelto di restare qui. Il fatto è che ho sempre dimostrato quanto tengo a questo club e quanto desidero vincere qui. E ho sempre detto che, nel momento in cui il club riterrà che sia il momento giusto per me di andarmene, me ne andrò".