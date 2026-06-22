Milan, finalmente il nuovo assetto societario: Cardinale riparte da Almstadt e Gardiner

Si tratta di Hendrik Almstadt e Bobby Gardiner. Almstadt, tedesco, 53 anni, al Milan fin dal 2019 e scelto allora da Ivan Gazidis con cui aveva collaborato all'Arsenal, sarà il direttore del player trading. Mentre Gardiner, nato in Inghilterra nel 1992 ed esperto di analisi dati legata al calcio (proponeva i profili più interessanti all'ex dt Moncada), sarà il nuovo Director of Football Intelligence, a cui farà riferimento il Capo scouting Donato Lomonte.