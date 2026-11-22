Gerry Cardinale ha parlato a Sportmediaset dopo la vittoria del Milan per 5-1 sul Frosninone: "È solo una partita quindi teniamo sotto controllo l'entusiasmo ma sono orgoglioso della squadra, i ragazzi sono stati fantastici. Questa è una squadra che vuole vincere fino alla fine, si sta amalgamando davvero bene. C'è ancora molta strada da fare ma mi aspetto di competere per lo scudetto ma dobbiamo esser competitivi in tutto il percorso, ragioniamo una partita alla volta e quindi ora testa all'Europa League perché le competizione europee sono importanti. Un grande colpo di mercato? A gennaio è sempre complicato ma sotto la mia proprietà quando giochiamo sul mercato dei trasferimenti, giochiamo per vincere. Se faremo qualcosa sarà un’operazione che farà la differenza".