Manchester United, Onana torna al Trabzonspor: ufficiale il prestito

04 Lug 2026 - 16:01
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Andre Onana torna al Trabzonspor. Dopo la cessione dell'anno scorso, il club inglese ha ceduto nuovamente in prestito il portiere camerunse: Il portiere del Manchester United, Andre Onana, è passato al Trabzonspor in prestito per tutta la stagione 2026/27, previa autorizzazione internazionale e registrazione. Si tratta del ritorno al Papara Park per il nazionale camerunese. Onana ha collezionato 40 presenze in prestito al club della Süper Lig la scorsa stagione, contribuendo al terzo posto in campionato e alla vittoria della Coppa di Turchia. Onana ha firmato per i Reds nell'estate del 2023 e vanta 102 presenze. Tutti allo United augurano ad Andre buona fortuna per la prossima stagione", si legge nel comunicato. 

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