Sassuolo, Aquilani: "Carnevali alla Juventus è stata una novità"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Alberto Aquilani, neo allenatore del Sassuolo, ha parlato così dell'improvviso passaggio di Giovanni Carnevali alla Juventus: "Io ho iniziato a parlare con Carnevali e per me è stata una novità quando lui è andato alla Juve e questo non toglie di una virgola al mio pensiero. Posso fare una battuta che mi ha fatto il direttore Palmieri e mi ha detto 'ti devi preoccupare solo se vanno via gli Squinzi'. Sappiamo tutti quello che ha fatto Carnevali, ho un rapporto con lui, ci siamo sentiti diverse volte con lui anche nel mio post da calciatore, credo sia giusto però guardare avanti, si apre una nuova era e dobbiamo andare avanti".