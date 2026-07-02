Il Milan fa spazio in difesa: via Tomori e assalto allo Sporting per Inacio

Che quello del Milan non sarà un mercato a prezzi di saldo è già fin d'ora piuttosto chiaro. Dopo aver risolto in fretta e furia la questione centravanti, con l'acquisto onerosissimo di Gonçalo Ramos, i rossoneri devono ora preoccuparsi della difesa, reparto in cui Amorim vorrebbe due innesti. Lasciando per il momento perdere Van Dijk, vero e proprio sogno nel cassetto ma anche obiettivo particolarmente difficile da centrare, il Diavolo continua a insistere sul mercato portoghese e ha, come noto, sondato il terreno per Antonio Silva e Gonçalo Inacio. Per entrambi le richieste di Benfica e Sporting Lisbona sono piuttosto alte, ma tra l'intercessione di Jorge Mendes e qualche cessione è più che probabile che alla fine si accetti una spesa consistente per rinforzare il reparto arretrato. Già, ma come?



Innanzitutto, e sarà centrale nell'estate del Diavolo, con le cessioni. La prima buona notizia è arrivata ieri, perché gli acquisti di Tonali da parte del Tottenham e di Liberali da parte del Como hanno di fatto portato nelle casse rossonere 13 milioni circa. Non un'enormità, ma soldi che verranno certamente buoni per alleggerire le trattative. A questo incasso sicuro si dovranno aggiungere i proventi delle cessioni. In difesa, giusto per restare al reparto da seguire oggi con maggiore attenzione, è praticamente scontata l'uscita di Tomori. Fik ha un contratto fino al giugno 2027 che non sarà rinnovato, l'estate in corso è quindi l'ultima possibilità di monetizzarne l'uscita. Sul mercato inglese qualche estimatore il centrale dello scudetto di Pioli lo ha ancora ed è dalla Premier che il Milan si aspetta offerte.