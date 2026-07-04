Fiorentina, continua il pressing per Oulaï: Viola stregata dal 2006 ivoriano

Il Mondiale è stato il palcoscenico su cui ha mostato tutte le sue qualità e il suo talento: ora Christ Inao Oulaï è pronto a spiccare il volo. Il centrocampista classe 2006 è stato tra i protagonisti in una delle squadre rivelazioni, la Costa d'Avorio. Il torneo è finito ai sedicesimi contro la Norvegia di Haaland ma per Oulaï l'estate sarà sicuramente movimentato. Sono tanti infatti i club sulle sue tracce. Tra questi c'è la Fiorentina che, secondo quanto riporta Gianluca di Marzio, starebbe approfonendo il discorso sul centrocampista classe 2006 con il Trabzonsport, club proprietario del suo cartellino. La richiesta dei turchi è consistente: 25 milioni circa. Da Firenze però considerano il ragazzo un talento purissimo e sarebbero pronti anche a un investimento importante per regalarlo a Fabio Grosso. Una Viola che è molto attiva sul reparto di centrocampo: oltre a Oulaï, Paratici segue con attenzione Kristian Thorstvedt del Sassuolo.