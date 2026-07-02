Milan, primi contatti con l'entourage di Leao: fissato il prezzo. Il punto sul futuro di Fofana e Chukwueze

Da Inzaghi a Gonçalo Ramos: ecco i 10 acquisti più costosi nella storia del Milan
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L’esterno nigeriano, reduce dalla stagione in prestito al Fulham, vuole giocarsi le sue carte con Amorim: per il portoghese la strada sembra tracciata
Mentre il mercato in entrata del Milan si accende con l'arrivo ufficiale di Gonçalo Ramos, la dirigenza rossonera si trova a dover gestire il complesso capitolo delle cessioni e dei rientri dai prestiti. Quattro i nomi su cui gli uomini di Gerry Cardinale stanno lavorando in queste ore in via Aldo Rossi: se per Warren Bondo la situazione è un più delineata, il futuro di Rafael Leao, Samuel Chukwueze e Youssouf Fofana resta ancora molto incerto.
Il nome più caldo in queste settimane è sicuramente quello del numero 10 rossonero. Le dichiarazioni di Rafa hanno aperto uno strappo che sembra irreparabile e il club ha iniziato a pianificare la sua cessione. Secondo quanto riportato da MilanNews, il Milan ha avviato i primi contatti con gli agenti del portoghese e ha fissato un prezzo tra i 60 e i 70 milioni di euro. Per facilitare la sua uscita, il Diavolo potrebbe lavorare anche a una formula come quella del prestito (molto) oneroso con obbligo di riscatto, in modo tale da agevolare un eventuale acquirente a investire sull'ex Lille.
Dopo un'annata altalenante in Premier League con il Fulham, il ritorno alla base del classe '99 ha immediatamente riacceso i radar del calciomercato internazionale. Secondo quanto riferito dal Daily Post Nigeria, nelle scorse settimane si è fatto avanti con insistenza il Trabzonspor, che avrebbe presentato al Milan un'offerta concreta da circa 15 milioni di euro per acquistare il cartellino dell'ex Villarreal a titolo definitivo. La risposta di Chukwueze, tuttavia, è stata un secco no. Nonostante il Diavolo non escluda una sua cessione a titolo definitivo anche per alleggerire il monte ingaggi – dato il contratto fino al 2028 a circa 9 milioni di euro lordi a stagione –, l'attaccante ha bloccato il trasferimento in Turchia perché vuole rimettersi in gioco sotto la guida di Ruben Amorim. Il 3-4-2-1 del portoghese stuzzica parecchio Chukwueze, convinto di poter finalmente valorizzare le proprie caratteristiche all'interno dello scacchiere dell'ex tecnico del Manchester United. Bisognerà attendere i primi giorni di preparazione a Milanello per conoscere l'ultimo verdetto: una nuova chance in rossonero o l'addio definitivo.
Giovedì, i dirigenti del Milan hanno incontrato anche gli agenti del classe 2003. Nel colloquio avvenuto in mattinata con Almstadt e Gardiner, il club ha ribadito all'entourage che Bondo è sul mercato: i rossoneri vogliono sfoltire la rosa e di fronte a una proposta interessante il centrocampista potrebbe lasciare Milanello. Sulle sue tracce si sarebbero mossi già diversi club inglesi.
Infine, il via vai della giornata odierna a Casa Milan si è chiuso con gli agenti di Fofana. Il nome del centrocampista francese resta da monitorare: l'ultima stagione è stata nettamente al di sotto delle aspettative e l'ex Monaco potrebbe decidere di voltare pagina. L'ultima parola, però, spetterà ad Amorim che vuole valutarlo nel corso della preparazione estiva.
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