Milan, primi contatti con l'entourage di Leao: fissato il prezzo. Il punto sul futuro di Fofana e Chukwueze

Il nome più caldo in queste settimane è sicuramente quello del numero 10 rossonero. Le dichiarazioni di Rafa hanno aperto uno strappo che sembra irreparabile e il club ha iniziato a pianificare la sua cessione. Secondo quanto riportato da MilanNews, il Milan ha avviato i primi contatti con gli agenti del portoghese e ha fissato un prezzo tra i 60 e i 70 milioni di euro. Per facilitare la sua uscita, il Diavolo potrebbe lavorare anche a una formula come quella del prestito (molto) oneroso con obbligo di riscatto, in modo tale da agevolare un eventuale acquirente a investire sull'ex Lille.