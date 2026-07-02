Milan, guarda che tesoretto: da Morata a Jimenez, già incassati oltre 50 milioni. E non è finita qui

I 70 milioni di euro, bonus inclusi, spesi dal Milan per Gonçalo Ramos hanno fatto rumore. Un investimento pesante e da molti inatteso, ma c'è anche da sottolineare come i rossoneri possono contare su un tesoretto non banale che è destinato ad aumentare nel corso delle ore. Tesoretto che comprende già i 10 milioni di euro circa (9,66 nel dettaglio riportando i dati di Calcio e Finanza) che arriveranno dal passaggio di Tonali dal Newcastle al Tottenham. Nel 2023, ai tempi della sua cessione infatti, il Milan si era garantito il 10% sulla plusvalenza generata da una eventuale futura cessione del centrocampista da parte degli inglesi.
Una somma sostanziosa che si aggiunge ai 10 milioni di euro arrivati dal riscatto di Colombo da parte del Genoa e dai 7 di Pobega, a tutti gli effetti un tesserato del Bologna. Non vanno dimenticati i 12 mln versati dal Como per Morata e i 9,5 circa arrivati dal Bournemouth per Alex Jimenez (la somma era più alta ma il 50% spettava al Real Madrid). Chiudono il conteggio i 3 milioni relativi a Liberali che il Catanzaro girerà al Milan dopo l'assegno del Como, bravo nell'assicurarsi il fantasista 19enne.
Il totale supera di poco quota 50 milioni (esattamente 51,16), una somma che darà un ulteriore slancio al mercato in entrata dei 19 volte Campioni d'Italia. Per ora invece, non arriverà nulla da tre calciatori che rientreranno alla base, ossia Samuel Chukwueze, Yunus Musah e Ismael Bennacer. I primi due saranno valutati in ritiro da Ruben Amorim, mentre sull'algerino andrà fatta chiarezza.