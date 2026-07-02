Milan, guarda che tesoretto: da Morata a Jimenez, già incassati oltre 50 milioni. E non è finita qui

I 70 milioni di euro, bonus inclusi, spesi dal Milan per Gonçalo Ramos hanno fatto rumore. Un investimento pesante e da molti inatteso, ma c'è anche da sottolineare come i rossoneri possono contare su un tesoretto non banale che è destinato ad aumentare nel corso delle ore. Tesoretto che comprende già i 10 milioni di euro circa (9,66 nel dettaglio riportando i dati di Calcio e Finanza) che arriveranno dal passaggio di Tonali dal Newcastle al Tottenham. Nel 2023, ai tempi della sua cessione infatti, il Milan si era garantito il 10% sulla plusvalenza generata da una eventuale futura cessione del centrocampista da parte degli inglesi.