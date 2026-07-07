Calciomercato Milan, clamoroso retroscena: Rafael Leao offerto alla Roma, cifre e formula

E se alla fine Leao restasse in Serie A, seppure con un'altra maglia? È lo scenario di cui parla il Messaggero, secondo il quale il Milan ha offerto il giocatore alla Roma, alla ricerca di un esterno offensivo. Il primo obiettivo di Gian Piero Gasperini è e resta Mason Greenwood per il quale però non è ancora arrivato il via libera dei Friedkin per una proposta ufficiale al Marsiglia, che chiede 50 milioni di euro.