Manovre giallorosse

Calciomercato Milan, clamoroso retroscena: Rafael Leao offerto alla Roma, cifre e formula

Indiscrezione di mercato: il Milan offre Rafael Leao alla Roma. Il portoghese è in uscita dai rossoneri

07 Lug 2026 - 09:33
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Rafael Leao è tra i giocatori in uscita dal Milan, la volontà del club rossonero è stata ribadita all'entourage dell'attaccante in un incontro degli scorsi giorni ma, a parte qualche suggestione spagnola (Barcellona su tutti) e inglese, l'unico interessamento reale resta quello della Saudi Pro League, campionato ricco che però impone riflessioni sul futuro della propria carriera.

Leao alla Roma?

 E se alla fine Leao restasse in Serie A, seppure con un'altra maglia? È lo scenario di cui parla il Messaggero, secondo il quale il Milan ha offerto il giocatore alla Roma, alla ricerca di un esterno offensivo. Il primo obiettivo di Gian Piero Gasperini è e resta Mason Greenwood per il quale però non è ancora arrivato il via libera dei Friedkin per una proposta ufficiale al Marsiglia, che chiede 50 milioni di euro.

Quanto costa Leao?

 Il costo di Leao, scrive il quotidiano romano, sarebbe ancora più alto, 60 milioni, ma con una formula più favorevole visto che prevederebbe un prestito con obbligo di riscatto.

La Roma per ora non considera Leao un obiettivo, ci penserà eventualmente più avanti nel mercato se le prime scelte per l'esterno d'attacco non dovessero concretizzarsi.

I giornali sportivi: martedì 7 luglio 2026

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