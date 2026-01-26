Rebus Romagnoli: la Lazio blocca la cessione, ma il difensore spinge per l'Al Sadd. Decide... Sarri

FA Cup, Castellanos salva il West Ham: gol decisivo contro il QPR
Alessio Romagnoli resta alla Lazio: sì, no, forse. La situazione attorno al difensore è diventata un rebus a partire dalle 11.30 di sabato 25 gennaio quando il club biancoceleste ha diramato un comunicato che blocca la sua cessione all'Al Sadd di Roberto Mancini dopo che il giocatore aveva già salutato tifosi, compagni e allenatore.
A proposito di allenatore, la chiave nel futuro di Romagnoli è proprio Maurizio Sarri visto che, secondo quanto filtra da Roma, il classe 1995 vuole parlare con lui chiedendogli di essere liberato per volare in Qatar. Il Messaggero ricorda come nel marzo 2024 Romagnoli aveva cercato di fermare le sue dimissioni per poi rispettare la decisione dell'allenatore di non tornare indietro, ora vuole che il tecnico toscano ricambi il favore visto che il difensore valuta finita la sua esperienza biancoceleste ed è logicamente tentato dal triennale da 6 milioni a stagione prospettato dall'Al Sadd.
Difficile dire come finirà, anche perché il contratto di Romagnoli fino al 2027 gli imporrebbe - come d'altronde ha sempre fatto - di comportarsi da professionista e tornare, anche mentalmente, nei ranghi laziali se Lotito non gli darà il via libera per la cessione. Ma è altrettanto complicato tornare a parlare di rinnovo, dopo che il presidente non gli aveva garantito (nel 2023) il prolungamento con aumento dello stipendio. Una situazione intricata, l'ennesima in questo gennaio, per il club biancoceleste a una sola settimana dalla fine del mercato.
