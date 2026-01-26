stop alla cessione

Rebus Romagnoli: la Lazio blocca la cessione, ma il difensore spinge per l'Al Sadd. Decide... Sarri

Alessio Romagnoli resta alla Lazio? Il club blocca la cessione, lui vuole parlare con Sarri

di Stefano Fiore
26 Gen 2026 - 09:40
videovideo

Alessio Romagnoli resta alla Lazio: sì, no, forse. La situazione attorno al difensore è diventata un rebus a partire dalle 11.30 di sabato 25 gennaio quando il club biancoceleste ha diramato un comunicato che blocca la sua cessione all'Al Sadd di Roberto Mancini dopo che il giocatore aveva già salutato tifosi, compagni e allenatore.

Romagnoli vuole l'Al Sadd

 A proposito di allenatore, la chiave nel futuro di Romagnoli è proprio Maurizio Sarri visto che, secondo quanto filtra da Roma, il classe 1995 vuole parlare con lui chiedendogli di essere liberato per volare in Qatar. Il Messaggero ricorda come nel marzo 2024 Romagnoli aveva cercato di fermare le sue dimissioni per poi rispettare la decisione dell'allenatore di non tornare indietro, ora vuole che il tecnico toscano ricambi il favore visto che il difensore valuta finita la sua esperienza biancoceleste ed è logicamente tentato dal triennale da 6 milioni a stagione prospettato dall'Al Sadd.

Romagnoli, si riapre il rinnovo?

 Difficile dire come finirà, anche perché il contratto di Romagnoli fino al 2027 gli imporrebbe - come d'altronde ha sempre fatto - di comportarsi da professionista e tornare, anche mentalmente, nei ranghi laziali se Lotito non gli darà il via libera per la cessione. Ma è altrettanto complicato tornare a parlare di rinnovo, dopo che il presidente non gli aveva garantito (nel 2023) il prolungamento con aumento dello stipendio. Una situazione intricata, l'ennesima in questo gennaio, per il club biancoceleste a una sola settimana dalla fine del mercato.

FA Cup, Castellanos salva il West Ham: gol decisivo contro il QPR

1 di 7
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

romagnoli
sarri
cessione
al sadd

Ultimi video

01:42
Calciomercato live

Calciomercato live

00:34
Calciomercato live

Calciomercato live

00:45
Calciomercato live

Calciomercato: le ultimissime di giornata

01:13
Juve, Napoli e Inter

Il mercato di Juve, Napoli e Inter

00:26
Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

01:37
Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

01:27
Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

01:10
Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

00:39
Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

01:45
Accomando: "Mercato Lazio-Roma, il punto sulle cessioni"

Accomando: "Mercato Lazio-Roma, il punto sulle cessioni"

01:51
Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

01:52
Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

00:22
"Per En Nesyri è sempre più duello Juve-Napoli"

"Per En Nesyri è sempre più duello Juve-Napoli"

00:52
DICH PISILLI SU MERCATO DICH

Pisilli: "Mercato? No, sono focalizzato sulla Roma"

01:44
Accomando: "Al Milan piace Coppola, Roma idea Fortini"

Accomando: "Al Milan piace Coppola, Roma idea Fortini"

01:42
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Lazio

Loftus-Cheek e Fabiani

Clamoroso Lazio, denuncia ai carabinieri: "Trattative Loftus e Samardzic sabotate"

 Alessio Romagnoli

La Lazio fa marcia indietro: "Romagnoli mai sul mercato, resta"

Tare, da Klose a SMS: i 18 migliori colpi in 18 anni di Lazio

Sarri, no a offerta faraonica dagli Emirati: ora vuole garanzie da Lotito

Lazio, offerta per Toth. Romagnoli può lasciare: Mancini lo vuole in Qatar

Lazio, il primo regalo è Insigne: Sarri trova il vice Zaccagni e un falso 9 "alla Mertens"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:03
Corinthians annuncia: "Tchoca al Toro in prestito con obbligo"
09:51
Lazio: fatta per Daniel Maldini, visite mediche per il nuovo portiere Motta
09:10
Calciomercato Cremonese: colpo Djuric dal Parma, Sanabria verso l’addio
23:18
Lazio, quasi fatta per Daniel Maldini: arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto
20:33
Roma, Massara: "Tsimikas e Fortini? Ci sono situazioni in evoluzione"