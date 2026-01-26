Rebus Romagnoli: la Lazio blocca la cessione, ma il difensore spinge per l'Al Sadd. Decide... Sarri

Difficile dire come finirà, anche perché il contratto di Romagnoli fino al 2027 gli imporrebbe - come d'altronde ha sempre fatto - di comportarsi da professionista e tornare, anche mentalmente, nei ranghi laziali se Lotito non gli darà il via libera per la cessione. Ma è altrettanto complicato tornare a parlare di rinnovo, dopo che il presidente non gli aveva garantito (nel 2023) il prolungamento con aumento dello stipendio. Una situazione intricata, l'ennesima in questo gennaio, per il club biancoceleste a una sola settimana dalla fine del mercato.