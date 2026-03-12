Cagliari, Obert rinnova sino al 2030

12 Mar 2026 - 17:59

Il Cagliari ha annunciato il rinnovo contrattuale di Adam Obert. Il difensore slovacco si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2030. Intanto, in vista della trasferta di domenica pomeriggio a Pisa, il club del presidente Giulini ha presentato ricorso al Tar della Toscana contro le limitazioni imposte ai tifosi rossoblù residenti in Sardegna sull'acquisto dei biglietti. Dall'infermeria, invece, arrivano buone notizie per Pisacane: Gaetano è pronto a tornare in campo. Oggi per il trequartista campano reimpostato play un allenamento completo insieme al resto della squadra. Ci sono le condizioni per un inserimento in squadra dal primo minuto con il Pisa. Ma, dopo un mese di stop, bisognerà anche fare i conti con tenuta atletica e minutaggio. Pisacane potrebbe insomma partire con il terzetto schierato con Lazio e Como. Ma con la possibilità di poter utilizzare Gaetano a partita in corso. Ancora personalizzato, invece, per gli altri centrocampisti Deiola e Mazzitelli: in dubbio la loro convocazione per la trasferta in Toscana. Il tecnico rossoblù potrebbe invece avere a disposizione Mina, dopo due turni di assenza prima per la squalifica e poi per un affaticamento muscolare. Oggi il difensore colombiano si è allenato parzialmente con il gruppo. E Pisacane sta seriamente pensando al suo ritorno al centro della difesa. Pochi dubbi in attacco: senza Esposito, squalificato dopo il contestato giallo con il Como, Pisacane dovrebbe rilanciare Kilicsoy dal primo minuto, affiancato da Folorunsho. Non ci sono molte altre soluzioni: Borrelli è ancora out e sta iniziando ora a lavorare sul campo in vista di un ritorno nelle prossime settimane.

