Blitz Juventus per Senesi: offerta presentata ma nodo ingaggio

La Juventus è uscita allo scoperto per Marcos Senesi, difensore mancino del Bournemouth: un operatore di mercato vicino all'argentino è stato avvistato allo Stadium durante l'ultimo match contro il Pisa. Il centrale italo-argentino, classe 1997 e in scadenza di contratto, rappresenta il profilo ideale per completare il pacchetto arretrato bianconero, ma lo scoglio principale resta la richiesta economica del giocatore che "avrebbe chiesto un ingaggio da 5 milioni di euro" sfruttando lo status di parametro zero. Tale cifra si scontra attualmente con il rigido tetto salariale imposto da Exor e con la necessità di rispettare gli equilibri interni dello spogliatoio. Nonostante il forte inserimento di club internazionali come Barcellona e Aston Villa, oltre all'interesse della Roma, la Juve resta in corsa confidando nel fascino del progetto tecnico di Spalletti, pur mantenendo una linea di estrema cautela finanziaria che non prevede rilanci fuori mercato. Lo scrive il Corriere dello Sport.